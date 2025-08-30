''Никогда не критикуйте детей!'' Педагог – о подготовке к школе, роли игры в обучении и ''черном списке'' для родителей

Начало школьной жизни – это важный этап для каждого ребенка, который может вызвать как радость, так и определенные волнения. Стоит ли заранее учить малышей читать, писать и считать? Как найти баланс между адаптацией к школе и сохранением детской беззаботности, чтобы не отбить интерес к учебе?

Об этом OBOZ.UA поговорил с логопедом и экспертом по дошкольному воспитанию Оксаной Лавриненко, которая разработала уникальную систему подготовки детей к школе. Педагог убеждена: в обучении не должно быть академичности, детей надо хвалить, а главная задача родителей – привить любовь к интеллектуальному труду. Причем все это должно происходить в форме игры.

– Оксана, нужно ли готовить ребенка к первому классу? Довольно часто родители отдают малыша в школу очень рано – в шесть лет.

– Однозначно нужно, ведь в процессе подготовки к школе развивается личность! Часть современных родителей активно занимается ранним развитием собственного ребенка. Вспомните популярность заведений вроде "Академии раннего развития", куда малышей ведут уже после года. Еще часть не хочет, чтобы их ребенок отставал в знаниях на фоне одноклассников, поэтому усиленно занимаются с ним непосредственно перед школой.

Некоторые родители вообще ничего не делают, будучи уверенными, что это задача исключительно учителей. Мол, в противном случае детям будет неинтересно учиться в школе. Такая позиция облегчает жизнь родителям на определенном этапе, но чрезвычайно усложняет ее ребенку, который попадает в коллектив. Ему трудно, ведь рядом – сверстники, которые уже имеют эту подготовку: умеют слушать, слышать учителя, держать в памяти его инструкции и выполнять их, самостоятельно работать в сообществе таких же детей.

– Что могут сделать родители, чтобы ребенок чувствовал себя в школе успешным и счастливым?

– К сожалению, сегодня детям приходится учиться в очень непростых условиях: дети идут в школу в 6 лет, а не в 7, как было раньше; само обучение часто происходит в режиме онлайн или в бомбоубежище, приходится менять школы, учителей, страны проживания...

Учитывая все эти трудности, хотела бы дать совет родителям: ребенка надо готовить к школе! В дошкольном возрасте мозг больше всего готов к восприятию всего нового, то есть к обучению, надо только правильно выбрать форму подачи материала... Материал должен быть разнообразный, несложный и очень интересный.

Также советую вовремя обращаться к логопеду за консультацией и помощью. Речевые недостатки надо исправить у ребенка до того, как он пойдет в первый класс. Это тоже элемент подготовки к обучению в школе. Речь, развитая в соответствии с возрастом, – это must have для первоклассника.

– А что делать, если ребенок не произносит несколько звуков?

– Если ребенку больше четырех с половиной лет, надо обязательно обратиться за консультацией к логопеду и неукоснительно выполнять рекомендации специалиста. Любые дефекты речи затрудняют обучение в школе.

Если ребенок попадает в школу с логопедическими проблемами, он обязательно будет иметь дополнительные проблемы в обучении, в коммуникации. В результате ученик младшей школы оказывается в невыгодной ситуации – в роли человека, который постоянно кого-то и что-то догоняет. Но помните: логопедическая работа потребует времени, кропотливой работы, ее нельзя отложить, а результаты появляются не сразу.

– Бывают случаи, когда ребенок не может, не хочет или ленится учить буквы. Как ему помочь?

– Самые действенные стратегия и тактика – все изучать в игре! Никакой академичности. Не настаиваем, а предлагаем подвижные игры с интеллектуальной нагрузкой. Например, я использую так называемые зарядки ЛАВРИНКИ. Почему такое название? Потому что литературный персонаж – дошкольник Лавринко – их очень любит и нас научил. Например:

"Назви букву, що запропоную, та помахай руками над головою, як заєць вухами!"

"Усі букви, що запропоную, по черзі називай і кожного разу кистями рук, як птаха – крилами махай: "А"; "У"; "М"; "В".

Взрослому надо осознать и запомнить одну вещь об изучении букв ребенком: нужно их регулярно изобретательно повторять. Среди трех-четырех букв, возможно, ребенок и не будет путаться, а вот если выучить без сознательного повторения 15 букв, скорее всего, малыш начнет их забывать. И это естественно.

Не удивляемся, не раздражаемся, а весело и легко напоминаем малышам, что буквы, как люди, как дети, любят, чтобы их имена правильно называли! Они обижаются, если их имена забывают или путают... Говорим: "Представь, было бы тебе приятно, если бы тебя называли вместо Катя – Михасем или Леной. Ты им [буквам] нравишься, они хотят с тобой дружить и играть!

Радостно повторяем буквы в играх. Здесь и пригодятся подвижные игры с интеллектуальной нагрузкой. При этом подсказываем ребенку, хвалим его! В тех же играх по тому же принципу можно повторять и цифры, и геометрические фигуры, и цвета.

Бывает, что ребенку трудно выполнять какое-то задание, например подбирать слова с определенным звуком, с той буквой, которую сейчас он учит. На определенном этапе это естественно. Взрослый берет мяч и предлагает: "М'яч лови, три слова зі звуком "Р" назви!" Неврологи утверждают, что любое движение автоматически способствует лучшему функционированию головного мозга!

Возможность разнообразного движения в сочетании с решением интеллектуальных задач, живое общение с родными, их помощь, поддержка, увлечение приятно разнообразят процесс познания для ребенка. Все, что предлагаем в подобном режиме, – чрезвычайно полезно, потому что прививает любовь к интеллектуальному труду, к обучению, к чтению. То есть готовит ребенка к школе.

– Знаю случаи, когда старший ребенок в семье не любит читать. Как сделать, чтобы младший полюбил?

– Залог успеха – предлагаем ребенку интересный, не слишком сложный для конкретного этапа его развития материал, разнообразный, остроумно художественно оформленный! И ребенок на волне заинтересованности охотно возьмет из рук родного или важного взрослого все новое и полезное.

Знакомим малышей с соответствующей буквой как с еще одним сказочным персонажем. Представляем портрет соответствующего звука – веселую дружелюбную букву в хорошем наряде и с интересными атрибутами. Рассказываем о каждой: она вас любит, хочет с вами дружить и предлагать различные игры.

Впоследствии добавляем-повторяем: если букву кто-то неправильно называет или путает, она, как и человек, обижается и грустит. После легкого внушения предлагаем загадку: почему эта буква грустная, а эта – веселая?

– Почему ребенку трудно дается обучение чтению? Как помочь ребенку это освоить?

– Надо помнить, что чтение – очень непростой процесс. Взрослые это забывают, поэтому проявляют нетерпеливость, удивляются, что ребенок не хватает все на лету, раздражаются, не заботятся о том, чтобы ребенку было интересно, легко и приятно. Все это – не в пользу процесса.

Обучению читать, кстати, помогают некоторые рабочие тетради по подготовке ребенка к школе, в которых материал интересный, последовательно изложенный, с предложениями деятельности, которую любит малыш. Это способствует привитию любви к чтению! С помощью рабочих тетрадей ребенок упражняется в плавном сознательном чтении по слогам простейших слов после изучения уже нескольких букв. Чтение – это мощное средство, инструмент для развития, совершенствования, коррекции речи.

Чем больше простых слов, вроде "мама" или "кот", ребенок прочитает под восторженные возгласы взрослого, тем лучше. Кстати, это и закрепление знаний букв. Так сказать, разведка боем, то есть закрепляем знания букв в процессе чтения коротких понятных интересных слов. Главное – легко подсказывать, помогать, хвалить, не доводить маленького ученика до усталости...

Ставим себе задачу – привить любовь к чтению интересными игровыми заданиями, помогаем приобрести привычку использовать чтение как возможность получать информацию.

– В садике часто предлагают купить рабочие тетради на группу. Это недешево. Стоит ли на это соглашаться?

– Опыт показывает, что работать по тетрадям перед школой под руководством педагога – очень целесообразно. У дошкольника нарабатывается вкус к интеллектуальному труду, навыки усидчивости, опыт самостоятельной работы в коллективе ... Главное – выбрать тетради с интересным полезным контентом, который соответствует современным требованиям, рационально и последовательно изложен. Мы об этом заботились, когда создавали интерактивные рабочие тетради "Будущим отличникам".

– Как помогать ребенку, который начал обучение в бомбоубежище, продолжил его в другом украинском городе или школе, а сейчас проживает за границей среди чужого языка?

– Запомните одну вещь: ребенок – чрезвычайно благодарный и преданный ваш зритель и слушатель! Общайтесь с ним как можно больше – поддерживайте и подбадривайте, относитесь с пониманием. Задача взрослого – привить ребенку любовь к интеллектуальному труду, к занятиям, потому что у него впереди годы, наполненные этой деятельностью.

Во время занятий старайтесь внедрять особую атмосферу радостного сотрудничества. Подбирайте наклейки, карандаши, фломастеры, записные книжки. Будет замечательно, если ребенок сам их будет выбирать к занятию. Введите в качестве поощрения шуточные призы: выполнили задание – наклей наклейку в отдельный блокнот. Поддерживайте маленького ученика, помогайте ему, не критикуйте и не настаивайте, если ребенок не хочет выполнять какое-то задание. Он должен самостоятельно к этому созреть.

В случае преждевременной усталости (это может быть в начале систематической работы) предлагайте ребенку другой вид деятельности, например подвижную игру с интеллектуальной нагрузкой. После пары-тройки подобных игр можно продолжить работу в другой тетради, например в тетради по грамоте/письму. Предложите ребенку выбрать, какое задание выполнять первым, а какое – вторым. Детей всегда привлекает и радует иллюзия выбора!

Сложный для ребенка материал на этом этапе обучения (жизни) может отбить охоту к занятиям, поселить неуверенность в собственных силах. Поэтому сначала стоит выполнять простые упражнения, постепенно переходя к более сложным.

– А что не стоит делать или говорить ребенку в процессе обучения?

– Прежде всего вы не должны запечатлеть сомнения или временные неудачи в сознании ребенка. В целом я бы выделила несколько "НЕ":

Не критикуйте ребенка, не позволяйте над ним смеяться , если он чего-то не понимает. Только хвалите и поддерживайте;

, если он чего-то не понимает. Только хвалите и поддерживайте; Не превращайте обучение в экзамен – сотрудничайте, помогайте;

Не дергайте, не подгоняйте и не выражайте нетерпение, разочарование или удивление. Рассказывайте, что сами были такие, не знали, не умели, а работали и многому научились!

Не доводите ребенка до психологической усталости;

Не настаивайте на строгой последовательности выполнения заданий в тетрадях;

Не давите на ребенка, а договаривайтесь (будьте гибкими);

(будьте гибкими); Не сравнивайте успехи собственного ребенка с успехами других. Отслеживайте положительную динамику именно вашего ребенка, радуйтесь ей! У каждого свои способности, таланты, личные достижения, стремления, предпочтения. Найти их у собственного ребенка, способствовать их развитию – задача взрослых;

Отслеживайте положительную динамику именно вашего ребенка, радуйтесь ей! У каждого свои способности, таланты, личные достижения, стремления, предпочтения. Найти их у собственного ребенка, способствовать их развитию – задача взрослых; Не жалуйтесь на то, что ребенок чего-то не умеет или не может. Ищите таланты и способности у малышей!

– После полномасштабного вторжения России часто можно услышать жалобы родителей, что их пятилетние дети не разговаривают. До 24 февраля 2022 года языком общения в семье был русский, потом целые семьи эвакуировались за границу. Дома перешли на украинский язык, в садике, например, – английский. В результате ребенок молчит. Что делать?

– Все просто: заниматься развитием речи ребенка, консультироваться время от времени с логопедом (можно и онлайн) и неукоснительно выполнять его рекомендации, читать специализированную литературу.

– Вы как-то упоминали, что надо учить букву, когда ребенок правильно произносит звук. А если начали учиться читать, а звука еще нет?

– К счастью, букв в украинском языке аж 33! Те буквы, которые ребенок не произносит, оставляем на будущее. Обязательно надо обратиться к логопеду! А читать учим малыша, познакомив его с несколькими буквами, и уже упражняем в плавном послоговом сознательном заинтересованном чтении все время, в игре. При этом добавляем по одной новой букве и регулярно повторяем изученные ранее. Все это делаем в игровой форме легко и радостно, не жалуемся, что ребенок забывает или путает буквы.

– Как правильно использовать рабочие тетради, чтобы это было просто и эффективно, а ребенок не уставал и получал от процесса удовольствие?

– Для начала стоит обязательно прочитать предисловие к ним или рекомендации автора. Как показывает мой профессиональный опыт, это помогает, упрощает, облегчает сотрудничество ребенка и взрослого, не требуя от близких дополнительных усилий.

Поднимаем социальный статус ребенка в семье с началом систематической подготовки к школе: "Наш герой уже работает в тетрадях как настоящий школьник! Он старательный, упорный!"

Обязательно хвалим тетради. Это увеличивает интерес к ним и повышает эффективность совместной работы.

Это увеличивает интерес к ним и повышает эффективность совместной работы. Если ребенку не нравятся какие-то виды работы, он чего-то избегает, рассматривайте содержание этого задания как зону ближайшего развития для маленького ученика. Объясните, повторите, начните кое-что делать даже сами.

На каком-то этапе занятий бывает полезно имитировать успехи. Найти положительное и искренне маленького ученика похвалить. Иногда такая психологическая поддержка малышей взрослыми очень помогает.

По подготовке руки к письму. Надо осознавать: количество тренировок со временем переходит в качество. Руку надо набивать, а это – процесс, он требует упражнений и времени. Договаривайтесь об условиях. Например, за старание будет приз.

Договаривайтесь об условиях. Например, за старание будет приз. Обязательно должен быть контроль со стороны взрослого: после самостоятельной работы хвалим, призы охотно вручаем (за исключением вопиющей небрежности или откровенного безобразия).

В начале занятия подавайте интересный материал, а в конце, когда ребенок может быть уставшим, – более легкий или знакомый.

Вместо вопроса "Хочешь позаниматься или дальше будешь лежать на диване с планшетом?", весело восклицаем: "Ура! Открыть наши любимые тетради пора!"

Сделайте все возможное, чтобы ребенок не чувствовал, что учится. Пусть дошкольник приобретает и закрепляет знания в игровой непринужденной форме. По крайней мере на первых этапах работы. Рассматривайте иллюстрации в тетради, страницы для раскрашивания, прикольные рисунки. Сами все рассказывайте, ничего от малышей не требуйте. Это и развитие речи, и расширение знаний об окружающем мире.

При этом не бойтесь в рабочей тетради что-то писать-рисовать. То, что ребенок пока не умеет – например, сердечко, смайлик, цветок, грибочек, солнышко, губки. Со временем маленький ученик это смело повторит.

И подытоживая, еще хотела бы напомнить несколько тезисов:

Раскрашивание, обводка, дорисовка, а позже и рисование – это тоже эффективные элементы подготовки руки к письму!

Замечаниями, критикой, обесцениванием, затягиванием занятия до усталости малышей можно интересную работу превратить в нежелательную... Поэтому дозируем, хвалим, предлагаем материал на выбор и снова хвалим!

Приучаем малыша к систематической работе, прививаем любовь к интеллектуальному труду, воспитываем усидчивость. Все это ребенку понадобится в школьном будущем.

Напоминаем: букву учим только тогда, когда ребенок умеет ее правильно произносить!

