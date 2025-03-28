Почему летает дрон? Объяснение учителя физики – звезды TikTok покорило сеть

Украинский учитель физики Руслан Цыганков рассказал школьникам на уроке, почему летает дрон. Сначала педагог спросил мнение учеников, после чего объяснил, какие законы действуют при работе устройства.

Видео дня

В сообщении в Instagram Цыганков объяснил, что лопасти на дроне толкают воздух вниз, а он сам летит вверх. Таким образом действует третий закон Ньютона (силы, возникающие при взаимодействии двух тел, равны по модулю и противоположны по направлению).

"Лопасти что делают? Толкают воздух вниз, а сам (дрон, – ред.) летит вверх. Вот вам третий закон Ньютона: на каждое действие есть противодействие. В этом и принцип этой лопасти, они под углом, они ведь не просто ровные. Что они делают? Эти лопасти толкают воздух вниз, тем самым они отталкиваются и, таким образом, дрон летит вверх. Он отталкивается этими лопастями от воздуха каждый раз", – объяснил педагог.

Пользователи соцсети были поражены таким объяснением и отмечали, что это помогает понять связь физики с реальной жизнью.

"Круто! В 42 узнала как применяется закон Ньютона. Потому что законы мы учили, а как они с жизнью связаны не знаем".

"Я на уроке физики! Я теперь обожаю этот предмет".

"Руслан Игоревич, за революцию в подходе к обучению и подход к общению с учениками, Вам огромный респект. Удачи и успехов".

"Эх, у нас так интересных уроков не было. Сугубо из учебника определения прочти и реши задачу".

"Учитель, дающий знания, а не какую-то информацию для оценок, заслуживает огромного уважения".

"Записывайте больше таких видео, мой 8-летка смотрит с восторгом".

"Когда в школе физику не учила, то хорошо, что сейчас есть Руслан Игоревич".

Напомним, дети, которые учили физику в школе, могут использовать свои знания во взрослой жизни. В частности, это касается нынешних блэкаутов, когда украинцам приходится покупать станции питания или павербанки. По словам Цыганкова, если бы люди больше учили этот предмет в школе, разбирались в электрическом токе, они знали бы, что такое мощность и емкость. Эти знания понадобились бы им в выборе альтернативных источников питания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что у украинских ПТУ появится новая специальность, на которой будут учить руководить дронами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!