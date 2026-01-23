Почти каждый четвертый поступающий – женщина. Минобороны объяснило интересную динамику в военных вузах Украины

В Украине выросла доля женщин среди поступающих в высшие военные учебные заведения. Так, по итогам кампании 2025 года 22,5% от общего количества зачисленных курсантов – женщины. По сравнению с 2024-м этот показатель вырос на 3,5%.

Об этом сообщил директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины полковник Максим Касьяненко в интервью "Армия Inform". По его словам, такая динамика свидетельствует о росте интереса девушек к военному образованию и профессиональной службе в Вооруженных силах Украины.

Также Минобороны заинтересовано в привлечении военнослужащих к обучению в военных вузах, прежде всего участников боевых действий как носителей современного практического опыта их ведения. Для этой категории поступающих есть ряд преимуществ. В частности:

все военнослужащие имеют право на участие в конкурсном отборе на обучение по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам непосредственно в военных учебных заведениях;

планами приема на обучение в ВВУЗы и ВУП ЗВО в 2026 году предусматривается выделение 10% мест государственного заказа для целевого приема на обучение военнослужащих по каждой специальности и специализации;

участники боевых действий имеют дополнительные баллы при конкурсном отборе на обучение, которые определяются приемными комиссиями в Правилах приема на обучение.

Напомним, в Украине с 1 января 2026 года началась вступительная кампания в высшие военные учебные заведения. Кроме обучения, курсанты могут получить денежное, вещевое и медицинское обеспечение, а также жилье. Поступить в заведение могут граждане Украины в возрасте от 17 до 30 лет по результатам экзаменов по конкурсным предметам или по результатам внешнего независимого оценивания.

Кроме оценивания знаний, абитуриенты проходят профессионально-психологический отбор и окончательный медицинский осмотр и сдают экзамен по физической подготовке. В вузы может поступить не только гражданская молодежь, но и военнослужащие военной службы по контракту и базовой военной службы.

