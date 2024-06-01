''Почти все стали экспертами по педагогике'': учительница объяснила, почему с современными детьми легче общаться, чем с их родителями

Украинская учительница математики Наталья Трепак поделилась, что иногда общаться со школьниками легче, чем с их родителями. По ее словам, многие взрослые не ощущают границы в разговоре с преподавателем и почти все стали экспертами по педагогике.

Об этом Трепак рассказала в интервью OBOZ.UA. Она отметила, что учителей, которые не могут найти общий язык с учениками, значительно меньше, чем родителей, которые не могут справиться со своим ребенком.

"Современные ученики имеют полную вседозволенность, они знают свои права, но забывают об обязанностях. Бывают случаи, когда с некоторыми учениками действительно трудно найти общий язык. Но учителей, не нашедших общий язык с ребенком, значительно меньше, чем родителей, которые не могут справиться со своим чадом. Иногда с детьми гораздо легче общаться, чем с их родителями, которые часто не чувствуют предела в разговоре с учителем, почти все стали экспертами по вопросам педагогики, стали достаточно прямолинейными и агрессивными", – делится педагог.

В то же время Трепак говорит, что в обществе снизился общий уровень уважения к личности работников образования. Кроме того, некоторые из них могут терпеть пренебрежение и издевательство со стороны учеников.

Педагог уверяет, что гиперопека со стороны родителей ни к чему хорошему не приводит. Однако если ребенок не может ступить без мамы шага, то развитие школьника в обществе будет значительно тормозиться. Именно поэтому, по словам Трепак, взрослые должны работать в тандеме с учителем.

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