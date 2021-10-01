Подарки и сокращенный день: в сети родители возмущаются тем, как в школах отмечают День учителя

Сегодня в украинских школах отмечают День учителя – и в сети некоторые родители возмущаются тем, как это происходит. Дети сдавали деньги на подарки, сегодня они "работают" вместо педагогов, к тому же в школах устроили короткий день.

В Facebook-сообществе Батьки SOS развернулась горячая дискуссия под постом мамы, которая возмутилась тем, что в школе ее детей на подарки учителям пришлось сдавать деньги, а преподают сегодня ученики 11 класса. Кто-то так же возмущен, кто-то не видит в таком подходе ничего плохого. OBOZREVATEL собрал мнения родителей о праздновании Дня учителя в этом году.

Официально День учителя отмечают в первое воскресенье октября. Но поскольку это выходной, традиционно в школах праздник отмечают в пятницу. Пользовательница с ником Lilit Pravo в Facebook-сообществе Батьки SOS сделала пост о том, что в классах, где учатся ее дети, на подарки учителям собирали по 200-250 грн.

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А еще сегодня вместо учителей преподают ученики 11 класса. Школа находится селе Великий Кучуров, это Сторожинецкий район Черновицкой области.

"Утром ученики 11 класса поздравляют учителей, не знаю, какими подарками, но точно знаю, что в классах, где учатся мои дети, с каждого ребенка собирали по 200-250 грн. А еще вместо учителей будут учить ученики 11 класса. Была практика, когда родители приходили "поучить" своих детей и почувствовать, какие невыносимые муки испытывает педагог. (Это, наверное, тоже сами родители захотели). Такое впечатление, будто кто-то заставил учителей нести такую нелегкую ношу", – пишет пользовательница.

Женщина не понимает, почему так не поздравляют, например, медиков.

"Попал, к примеру, директор школы на операционный стол, а тут бац, и праздник, и как положено, хирург со своими коллегами, у которых проплачен день, вместо себя отправляют оперировать первокурсников. Сразу к практике, без теории, пусть почувствуют, как легко оперировать людей. Праздник, значит праздник для всех профессий. Или все-таки каждый должен заниматься своим делом?!" – возмущена мама школьников.

Под постом почти 180 комментариев. Мнения разделились – кто-то так же возмущен, кто-то не понимает, почему такое празднование вызвало негатив.

Многие пользовтели поддержали автора поста. А также рассказали, что их еще и возмущает короткий день сегодня.

"Что самое интересное, День учителя – не государственный праздник, и сокращённый день не предполагается законодательством. Т.е. этот день оплачивается как полный, но по факту он сокращённый. Прекрасно", – пишет пользовательница Юлия Мазуренко.

"Я это прям вижу – приезжаете вы на сервис авто ремонтировать, а к вам подходит суровый дядя из другого автомобиля и говорит, что вот сегодня день электрика, мы здесь конвертик планируем дарить, скидывайтесь по 200 грн, а то некрасиво получится, так как у человека праздник, чтобы не обидеть, а то отыграется потом на вашей машинке, предвзято, так сказать, к ней отнесется..." – иронизирует пользовательница Ольга Иванова.

"Вопрос – это учитель сказал сдавать ему на подарок по 200 грн? Сомневаюсь, а то, что придумали ваши родители, так вы с ними и разбирайтесь! Мы дарим цветок в горшке!", – написала Оксана Козирацкая.

"Я полностью с вами согласна. У нас, например, на час сокращают учебу и отменяют ГПД (группа продленного дня – Ред.) – но у родителей не короткий день, а ребенка нужно забрать и присматривать", – отмечает пользовательница Марина Лысенко.

"Одесса, школа 16. Так же сегодня старшие ученики обучают младших, уроки сократили на 10 минут и большой перерыв убрали. По поводу подарков не скажу, я не сдаю, поэтому у меня не просят. Другие, вижу, несут. Наш класс еще не видела, не знаю, собирали, или каждый сам решил от себя", – рассказывает пользовательница с ником Тапа Тапа.

Среди комментаров и много тех, кто с ностальгией вспоминает "дни самоуправления", когда будучи учениками преподавали вместо учителей. А еще не видят ничего крамольного в праздновании Дня учителя в школах. Некоторые указывают, что представители других профессий поступают так же, а родители и сами забирают детей по разным поводам.

"У нас были дни самоуправления. Когда старшие дети были "учителями" у младших и друг у друга тоже. Все серьёзно, кроме оценок в журнал. Было весьма интересно. (Это не было связано с днем учителя)", – пишет пользовательница Светлана Кардан.

"Ну, что тут скажешь... День, когда дети учительствуют – это день самоуправления. Детям это всегда интересно и, на мой взгляд, еще и полезно. Что за день, когда это делают родители и зачем он – я понятия не имею..." – написала Оксана Соботович.

"Я не понимаю, что плохого в наличии какого-то праздника? У вас настроения нет на праздники? Ну не отмечайте. Кто-то хочет отмечать и отмечает. Если вас заставляют отмечать – это плохо, а если нет, почему ни у кого не должно быть праздника из-за того,что он вам не нравится?", – не понимает пользовательница Марина Погорелова.

"Ну да, в садиках нет сокращенных дней, и в день бухгалтера все до последнего на работе. За счет одного праздничного дня. Меня больше всего удивляет то, что когда родители забирают детей по личным причинам с уроков – куртку купить, в гости поехать, то на учебный процесс это не влияет, а сокращение уроков на День учителя – крах образования", – пишет пользовательница Олеся Швайдецкая.

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