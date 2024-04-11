Поступающие могут изменить место прохождения НМТ-2024, но времени осталось мало

Поступающие, которые зарегистрировались на прохождение Национального мультипредметного теста 2024 года могут изменить место его прохождения до 15 апреля. Кроме того, до этого времени можно переизбрать предмет на выбор и откорректировать регистрационные данные. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Она отметила, что также участники НМТ смогут внести сведения о необходимости сдавать экзамен во время дополнительной сессии при наличии основания для участия в дополнительном этапе. Во время прямого эфира Вакуленко подчеркнула, что после 15 апреля никакие изменения поступающие вносить не смогут.

Напомним, УЦОКО призвал участников НМТ исправить ошибки в регистрационных документах, которые они подавали для сдачи тестирования в 2024 году. В частности, более 6 тысяч поступающих получили от региональных центров уведомление о необходимости доработки предоставленной информации.

Участники НМТ могут зарегистрироваться на экзамен с помощью приложения "Дія" до 11 апреля включительно. Для этого в электронном кабинете нужно отдельно скачать документ об образовании, все остальные личные данные будут внесены в систему автоматически.

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Поступающие, которые будут сдавать НМТ в Украине или за ее пределами, должны соблюдать требования проведения тестирования. В частности, на экзамен нельзя приносить опасные предметы, мобильные телефоны или другую технику, нарушать правила и мешать другим выпускникам, общаться при выполнении задач и нарушать принципы академической добродетели. В случае нарушения любого из требований школьник может быть отстранен от прохождения тестирования и упускает возможность участвовать в дополнительной сессии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких странах и городах поступающие могут сдать НМТ за границей.

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