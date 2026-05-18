Поздно ли отдавать ребенка в школу почти в 8 лет? Родители назвали 'за' и 'против'

Украинские родители устроили дискуссию из-за возраста, в котором лучше, чтобы ребенок шел в школу. Так, одна из мам спросила не поздно ли отдавать сына в первый класс почти в 8 лет или же "подтянуть" знания и сделать это в почти семь.

Под постом в Threads пользователи сети назвали "за" и "против" и поделились своими мыслями. Так, большинство родителей поддержали то, что нужно оценить готовность мальчика к обучению: может ли он сидеть и держать внимание определенное время, а также готов ли он эмоционально.

В то же время многие писали, что если отдавать почти в 8 лет, то школу ребенок закончит в 20-ть, а в этом возрасте у некоторых уже появляются свои семьи и дети.

"При чем здесь рост и возраст? Вы на ребенка посмотрите, готов ли он эмоционально? Высидит ли урок, готов ли к правилам? Вас никто не заставляет чтобы ребенок учился 12 лет, тем более, к тому времени все 300 раз поменяется. А то отдаст в 5-6 лет, а потом жалуются что ребенок пол дня в школе плачет, не вывозит уроки и тому подобное".

Некоторые советовали пройти Филиппинский тест, который определяет физиологическую готовность ребенка к школе. А некоторые из родителей обратили внимание, что мальчику будет некомфортно учиться с одноклассниками, которым по 6 лет, ведь они будут отличаться не только по росту, но и по другим показателям.

"Как ребенок, который ушел в 7.10 комментирую что это поздно. Потом ты весь отличаешься".

"Я шла в школу в 6,1. Круглая отличница с 1-го по выпускной, староста, красный диплом. Правда в 4 года по слогам читала и в школу шла готовой. Конечно сейчас отдавайте. В 8 лет он был физически значительно больше сверстников, ему не будет интересно среди этих малышей, трудно кого-то по интересам найти. В старших классах может даже чувствовать себя чужим, буллинг как был, так я будет 100 лет после нас + сейчас 12 классов, он закончит школу в 20 лет. Я в 20 на 4 курсе универа была и уже работала параллельно".

