Принуждение к онлайну. В Черкассах школы перевели на дистанционку из-за массовых "минировок"

В Черкассах департамент образования и гуманитарной политики горсовета рекомендовал администрациям школ ввести дистанционное обучение. Все из-за частых сообщений о "заминировании".

Пока речь идет об онлайн-уроках по меньшей мере до конца недели. Об этом говорится в сообщении на странице департамента Facebook.

Чиновники дали такую рекомендацию заведениям в понедельник, 17 января – это был четвертый учебный день подряд, когда поступали сообщения о якобы заминировании школ в городе.

"Это ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса. Такая ситуация вносит деструктив в организацию работы заведений общего среднего образования, приводит к невозможности организовать системный и качественный образовательный процесс", – пояснили в департаменте, почему рекомендовали дистанционку.

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"В таком формате обучение будет продолжаться до следующих рекомендаций", – добавили чиновники.

Со своей стороны, заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина на своей странице в Facebook написала, что департамент образования и гуманитарной политики рекомендовал перейти на онлайн-формат до конца этой недели. Очевидно, наверняка можно сказать только, что до пятницы включительно все черкасские школьники будут учиться онлайн.

Кроме того, чиновница отметила, что хотя пользователи не считают дистанционку решением проблемы, "это хотя бы спокойствие за наших детей, пока правоохранители не поставят точку в этом вопросе".

Также Анастасия Чубина ответила на наиболее частые вопросы горожан:

Нашли ли вы тех, кто четвертый день пройдет школы?

"К сожалению, органы местного самоуправления бессильны в поисках минеров. Это исключительные функции правоохранительных органов".

Это вы так экономите на отоплении?

"Нет. Проблем в оплате отопления в заведениях общего среднего образования нет. Более того, когда детей эвакуируют с первого или второго урока, отопление в школе не выключается".

Зачем вестись на эту провокацию, давайте учиться дальше?

"Жизнь и здоровье детей – самая высокая ценность, никто не будет подвергать их хотя бы малейшему риску. К тому же есть четкий алгоритм реагирования на подобные вещи".

Согласно закону "Об образовании", школы наделены автономией, заключающейся в самостоятельности, независимости и ответственности в принятии решений по академическим (образовательным), организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам деятельности. Кроме того, согласно ст. 38 закона "О полном общем среднем образовании", руководитель заведения среднего образования вправе определять режим работы заведения.

Именно поэтому чаще всего представители местных властей дают администрациям школ указания в виде рекомендаций. И несмотря на предоставленную автономию, они выполняют их независимо от своего согласия. Хотя так и не везде. Но в случае, когда из-за псевдоминирования обучение оказалось под угрозой, скорее всего, администрации заведений и сами действительно поддерживают переход на онлайн-обучение.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В Бердянске хотят перевести школьников на дистанционку из-за постоянных "минирований". 13 и 14 января там сообщали о якобы взрывчатке в школах. А в декабре в течение недели неизвестный несколько раз "минировал" учебные заведения. Оказалось, это дело рук 15-летнего подростка, ученика 9 класса одной из школ города. Он сделал это, чтобы подставить своего соперника – они влюбились в одну девушку. Для этого он даже привлек хакера из РФ.