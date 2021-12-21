Пробное ВНО: самые важные даты, цена и особенности в 2022 году

Уже через две недели начнется регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Само тестирование пройдет в марте.

Пробное ЗНО-2022 будет дороже, чем в прошлом году. Внесли определенные изменения и в организацию, например, на каждом пункте тестирования будет медработник. OBOZREVATEL собрал все самое важное о пробном ВНО в следующем году.

Пробное ЗНО – такой себе тренировочный прыжок. "Учебное" тестирование помогает определить пробелы в знаниях и уже основную сессию сдать лучше. А еще убавить градус стресса – знакомой дорогой идти всегда спокойнее.

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Благодаря пробному ВНО можно:

выполнить пробный тест – по форме он такой же, как и на основной сессии;

научиться распределять свое время;

проверить правильность выполненных задач и оценить уровень собственных знаний;

получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию);

психологически настроиться на основную сессию ЗНО.

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) советуют будущим абитуриентам пройти пробное ВНО, называя его "важной составляющей подготовки к внешнему независимому оцениванию".

Но надо помнить две вещи:

на основную сессию ЗНО нужно регистрироваться отдельно; результаты пробного ВНО не засчитают как оценки за государственную итоговую аттестацию (ГНА) и не могут быть использованы для поступления в вуз.

Регистрация на пробное ЗНО-2022 начнется 5 января и продлится до 22 января 2022 включительно на сайтах региональных центров оценки качества образования. Всего таких центров девять:

Киевский (Киев, Киевская, Черкасская и Черниговская области); Винницкий (Винницкая, Житомирская и Хмельницкая области); Днепропетровский (Днепропетровская и Запорожская области); Донецкий (Донецкая и Луганская области); Харьковский (Харьковская, Полтавская и Сумская области); Ивано-Франковский (Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская и Черновицкая области); Львовский (Львовская, Волынская и Ровенская области); Одесский (Одесская и Кировоградская области); Херсонский (Херсонская и Николаевская области, Автономная Республика Крым, Севастополь).

Для регистрации нужно:

зайти на страницу регистрации на пробное тестирование на сайте регионального центра оценки качества образования; заполнить регистрационную форму; выбрать предметы пробного ЗНО; создать свою персональную страницу "личный кабинет"; с персональной страницы ("личный кабинет") распечатать квитанцию на оплату стоимости услуг для проведения пробного ЗНО; на основе этой квитанции оплатить пробное ВНО в банковских учреждениях Украины или в учреждениях других участников финансовых услуг в течение пяти рабочих дней после генерирования квитанции, но не позднее 25 января 2022 (поступление денег по назначению следует проверить). распечатать приглашение-пропуск, где указано время и место проведения пробного ЗНО (информация будет размещена в "личном кабинете" участника пробного ЗНО).

Если какой-либо из этих пунктов не будет выполнен (даже если это ошибка или случайность), сдать пробное ЗНО будет невозможно. Поэтому стоит внимательно перечитать советы по регистрации на сайте своего регионального центра оценки качества образования. Есть немало нюансов, и лучше их все учесть, чтобы ничто не помешало пройти тестирование.

Все предметы разделили на два дня. Сдать можно только одно пробное ЗНО за день. Это означает, что всего "тренировочных полетов" можно совершить только два. Пробное тестирование состоится в марте:

19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26 марта – по истории Украины, по математике, математике (задание уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

Для всех зарегистрированных участников пробного ВНО создадут информационные страницы на сайтах региональных центров, на которых до 10 марта разместят:

информацию о времени и месте (адрес в конкретном населенном пункте) сдачи пробного ЗНО;

позже – результаты тестирования.

Для получения результатов пробного ВНО нужно будет занести свои ответы в специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в такие сроки:

19-21 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26-28 марта – по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

Результаты для тех, кто будет сдавать тесты на специальном сервисе, обнародуют на их информационных страницах:

25 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

1 апреля – по всем остальным предметам.

Пункты проведения пробного ВНО создадут в областных и райцентрах и/или в городах областного подчинения. Зайти в пункт проведения пробного ЗНО можно будет только при наличии следующих документов:

документа, удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о рождении);

приглашения-пропуска.

Все, теперь можно сдавать пробное ВНО. Далее нужно только следовать указаниям инструкторов.

В Украинском центре оценки качества образования OBOZREVATEL рассказали, что пробное ВНО организуют с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий как на входе в пункты тестирования, так и во время него.

Участники должны будут:

на входе пройти измерение температуры;

быть в масках;

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;

соблюдать социальную дистанцию.

Во время тестирования в аудитории должно находиться не более 15 школьников и 2 инструкторов.

Сами аудитории обеспечат:

медицинскими масками;

бесконтактными термометрами;

средствами дезинфекции для рук;

средствами дезинфекции для обработки поверхностей;

изоляционные защитные халаты и щитки для медиков.

Еще в штат каждого пункта тестирования добавят медработника.

Будут ли требовать от участников ВНО отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или прививки, в УЦОКО ответили – нет, не будут требовать. По крайней мере, пока такого решения нет. А если такое решение и будет принято, это – зона полномочий Минздрава.

Пробное ЗНО платное. Региональные центры оценивания 20 декабря определились со стоимостью пробного ЗНО в 2022 году. В зависимости от региона, цены будут колебаться в пределах 213-309 грн.

"Такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестирований и т.д.", – объяснили в Украинском центре оценки качества образования.

Региональные центры установили такую стоимость за составление одного пробного ЗНО-2022:

Киевский – 309 грн;

Винницкий – 300 грн ;

Днепропетровский – 285 грн ;

Донецкий – 285 грн;

Харьковский – 213 грн ;

Ивано-Франковский – 282 грн ;

Львовский – 300 грн;

Одесский – 270 грн;

Херсонский – 300 грн.

Эта стоимость будет актулаьна на территории областей, которые относятся к определенному региональному центру. К примеру, Одесский "отвечает" за Одесскую и Кировоградскую области. То есть для всех, кто будет проходить тестирование в этих регионах, цена будет одна – 270 грн.

Тот же Одесский региональный центр оценивания качества образования обнародовал такую смету пробного ЗНО-2022:

оплата труда – 147,34 грн;

начисление на оплату труда – 32,42 грн.;

использование товаров и услуг – 37,43 грн;

капитальные расходы – 7,81 грн;

налог на добавленную стоимость – 45 грн.

В прошлом году стоимость пробного ВНО также отличалась в разных регионах, однако была ниже и составляла от 195 до 255 грн.

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