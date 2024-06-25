Проходной балл увеличат, дневного контракта не будет. 4 изменения при поступлении в аспирантуру-2024, вызвавших резонанс

Министерство образования и науки Украины изменило правила поступления в аспирантуру в 2024 году. Теперь на тесте общей учебной компетентности (ТОУК, укр. – ТЗНК) абитуриентам нужно получить не менее 160 баллов. В то же время набор на контракт дневной формы отменен.

Об этом написал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в официальном Telegram-канале. Он рассказал, что, возможно, такую форму обучения не будут продолжать до конца военного положения в Украине.

Чиновник сообщил, что контракт будет оставаться для заочной и вечерней форм, но они не предоставляют отсрочку от мобилизации.

"Дневной контрактной аспирантуры в 2024 году не будет. Посмотрим, возможно и до конца военного положения не будет. Контрактная аспирантура остается для заочной и вечерней форм, они не предоставляют отсрочку от мобилизации. Так что все, кто вдруг ощутил желание заняться наукой – такую возможность будет иметь", – написал Бабак.

Кроме того, количество бюджетных мест увеличено до 7000 тысяч, примерно соответствует общему объему аспирантов до полномасштабного вторжения России в Украину. Чиновник заверил, что этого хватит для тех, кто действительно хочет заниматься наукой.

Поступающие должны сдать единый вступительный экзамен, состоящий из ТОУК и иностранного языка. В то же время результаты экзамена по иностранному могут не учитываться по решению учебного заведения.

Также аспиранты, которые поступили после начала полномасштабной войны, пройдут промежуточный внешний контроль.

"Решение окончательное, согласованное (к сожалению, это заняло немного времени) между всеми ветвями власти, поэтому не стоит думать, что оно кем-то кулуарно выписано", – подытожил чиновник.

Ранее OBOZ.UA писал, что Бабак объяснил, почему необходимо было изменить правила поступления в аспирантуру. Чиновник отметил, что в 2024 году более 90 тысяч абитуриентов зарегистрировались на сдачу единого вступительного экзамена.

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