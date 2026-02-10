Просьба 6-летнего мальчика стала последней каплей: учительница из Британии поделилась криком души из-за школьников в подгузниках

Британская учительница начальной школы под псевдонимом Мэри Соер поделилась криком души из-за учеников, которые ходят на уроки в подгузниках. Последней каплей для нее стал случай, когда шестилетний мальчик поднял руку в начале урока и уверенно попросил сменить ему подгузник. Педагог называет сложившуюся ситуацию "позорным национальным кризисом в школах".

Она отмечает, что из-за подобных просьб срываются уроки, а дети смеются над теми, кому меняют подгузник прямо в классе. По словам педагога, это не единичный случай, а обычное дело в начальной школе и если бы она получала средства за каждый измененный подгузник, то могла бы обеспечить себе проживание на пенсии в Монако. Об этом Соер написала в письме Daily Mail.

"Стоя перед первым классом, в котором 30 учеников, я уже собиралась начать преподавание, когда вдруг поднялась рука. Шестилетний мальчик уверенно смотрит на меня, прежде чем сказать как можно громче: "Мне нужно сменить подгузник". Без стыда, без смущения. Я разочарована, потому что если я его заберу, чтобы переодеть, это полностью сорвет 45-минутный урок. Но я не убираю улыбку с лица, чтобы успокоить его. Тем не менее, некоторые другие дети хихикают и делают гримасы. Мальчику тоже не весело, он молча лежит на ковре, пока ему меняют подгузник", – делится педагог.

В школе, где работает Соер, выделяются средства из школьного бюджета на запасную одежду, нижнее белье, подгузники, салфетки, перчатки и т.д. в полностью оборудованном пеленальном пункте. Однако не во всех учебных заведениях есть такие условия, тогда как дети в возрасте от четырех до семи лет до сих пор не приучены к туалету. В то же время, ассистенты учителей, которые должны помогать с выполнением плана занятий и детям, которые не успевают по программе, вынуждены работать нянями.

"Я ежедневно испытываю гнев и подавленность из-за того, что обязанности, которые я считаю преимущественно родительскими, перекладываются на школьный персонал. Не раз мне приходилось плакать по часовой дороге домой с работы. Родители отчаянно подводят наше будущее поколение. Однако, как бы мне ни хотелось выплеснуть на них свое разочарование, я должна сохранять профессиональную уверенность с фальшивой, поддерживающей улыбкой. Это не то, что я представляла, когда становилась учительницей", – добавляет Соер.

Она делится, что родители каждый раз пытаются убедить учителей в том, что они "хорошо потренировались" пользоваться туалетом во время летних каникул. Однако их дети так и приходят в школу в подгузниках.

В одном из классов на замене, где учились 4-5-летние дети, педагога ошеломила ситуация, когда маленький мальчик сказал, что уже пора перекусить, однако сначала нужно стать в очередь на смену подгузников. Таких школьников было по меньшей мере десять. Кроме того, учителя также должны записывать в журнал каждую смену подгузников, чтобы родители знали, когда это произошло. Если же педагог об этом забудет, то его потребуют объяснить, когда именно это было.

"Однажды я забыл сообщить родителям в конце учебного дня, и она прислала оскорбительное сообщение в приложении класса в 22:00. На самом деле, родители часто присылают сообщения поздно ночью и спрашивают, сколько раз их ребенка переодевали в течение дня. Это не касается образования, а только ситуации с подгузниками", – делится Соер.

По ее словам, в некоторых школах не принимают детей, если они не приучены к туалету, однако таких очень мало. Несмотря на то, что есть ученики, которые имеют серьезные потребности, однако в большинстве случаев все сводится к тому, что родители ленятся. Она подчеркнула, что подобная ситуация приведет к тому, что педагоги начнут массово увольняться.

Педагога не удивил доклад, в котором говорится о том, что детям не хватает базовых навыков, необходимых для начала обучения в школе. Следовательно, каждый четвертый ребенок начальной школы не приучен к туалету и такое же количество не умеет есть самостоятельно. Учителя вынуждены тратить полтора часа ежедневно на смену подгузников или на помощь в туалете, что в итоге равно целому учебному дню в неделю. 70% учителей отметили, что из-за остановки проведения уроков пострадала общая успеваемость в классе.

Под опубликованным письмом педагога пользователи соцсети высказали свое мнение. Большинство из них разделяло ее взгляды и сетовало на ленивых родителей, которые не хотят заниматься воспитанием детей. Тогда как некоторые делились опытом и рассказывали, что приучать к туалету нужно еще в детском саду. Некоторые отмечали, что таких детей просто нельзя зачислять в школу.

"Отправьте их домой, если они не приучены к туалету".

"Приучать к горшку – это задача родителей, научить их есть ножом и вилкой, а не воспитателя".

"Это не работа учителя. К тому же, в эти так называемые современные времена, если бы я был учителем, я бы не был рад переодевать шестилетнего ребенка. Вас могут обвинить во всем".

"Я абсолютно убеждена, что детей следует приучать к туалету до начальной школы. У меня четверо детей, и, честно говоря, мысль о том, что я не знаю, кто будет менять подгузник моему ребенку, наполняла бы меня ужасным ужасом".

