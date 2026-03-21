Психолог назвала три слова, после которых дети перестают делиться переживаниями: родители часто говорят эту фразу

Иногда взрослые говорят фразу "все будет хорошо", чтобы успокоить ребенка в сложной жизненной ситуации. Однако психолог и специалист по родительско-детским отношениям Светлана Чумакова считает, что именно эти слова могут вызвать противоположный эффект и только увеличить тревогу и ранить еще сильнее, чем правда.

В заметке в соцсети Instagram эксперт объясняет, почему после таких слов дети перестают делиться с родителями своими переживаниями, а также что лучше сказать вместо этого.

Почему слова "все будет хорошо" не помогают

Психолог приводит пример ситуаций: ребенок боится сирены, или плачет из-за оценки в школе, или переживает конфликт с другом, или же волнуется перед выступлением. И в этот момент слышит от взрослого: "ничего страшного", "не переживай", "все будет хорошо". Мы думаем, что этими фразами ребенка успокаиваем, однако это не так. Ведь таким образом дети воспринимают, что их не услышали и их чувства не поняли.

Кроме того, в детской психике может возникнуть другая трактовка – его чувства недооценили, его проблему не поняли, об этом вообще лучше молчать и справиться с этим самостоятельно. Таким образом, ребенок остается наедине со своим страхом и мыслями.

"Когда ребенок переживает сложные эмоции, ему важно почувствовать, что его чувства замечают и принимают", – отмечает Светлана Чумакова.

Впрочем, объясняет эксперт, взрослые говорят эту фразу не из-за равнодушия, а чтобы попытаться успокоить и ребенка, и себя. Ведь взрослому трудно смотреть, как ребенку страшно или больно.

Как дети воспринимают это выражение в разном возрасте

Психолог также трактует, как фраза "все будет хорошо" воспринимается детьми в разном возрасте.

Так, в возрасте от 0 до 3 лет ребенок еще не понимает логику слов, а считывает эмоции взрослого. Поэтому если слышит "ничего страшного", то не получает главного – эмоционального контакта. Когда малыш плачет или пугается, ему нужны не слова, а сигнал, что он в безопасности и мама рядом.

В возрасте 3-6 лет у ребенка активная фантазия, поэтому из фразы взрослых "все будет хорошо" он может сделать выводы, что его чувства неправильные , что если он плачет, значит, это проявление слабости. Или же свою боль может растолковать как преувеличение и сделать вывод, что лучше скрывать эмоции.

Дети в возрасте 6-12 лет считывают родительские эмоции и понимают, когда родители говорят не совсем честно. Так, если ситуация действительно сложная – война, конфликты, буллинг, школа, страх неудачи – а родители отвечают "все хорошо", то ребенок может расценить это так, будто взрослые не понимают, что происходит, и перестать делиться переживаниями.

В подростковом возрасте эти слова также не добавляют оптимизма. Слова "все будет хорошо" звучат как "меня не воспринимают всерьез", "меня не слышат", "взрослые не понимают мой мир" – и тогда подросток может искать поддержку не у родителей, а где-то еще.

В любом возрасте ребенка ранит не сама фраза, а отсутствие контакта со стороны взрослого, ведь когда страшно, то нужно ощущение своей важности и нужности в этот момент.

Что лучше сказать

В сложных ситуациях ребенку нужно осознание, что его слышат, понимают и его чувства нормальны. Именно поэтому, отмечает психолог, нужно быть честным с ребенком и рассказывать правду, адаптированную к возрасту. Например: "Да, иногда бывают сложные ситуации. Но мы вместе подумаем, как с ними справиться".

Светлана Чумакова приводит варианты, что можно сказать, чтобы заверить ребенка в своей поддержке. Так, вместо фразы "все будет хорошо" лучше сказать: "Я вижу, что тебе страшно", "Расскажи, что тебя больше всего волнует", "Я рядом с тобой", "Давай подумаем вместе". "Твои чувства важны". Однако больше всего помогают не только слова, но и само присутствие взрослого.

