Работа ночью, потерянные гаджеты и прочее. Учителя назвали основные проблемы, с которыми столкнулись во время войны

С началом полномасштабной войны украинские учителя столкнулись с рядом проблем в работе. Речь идет об обучении в укрытиях, сверхурочном труде, зависимости от наличия электричества, потере рабочей техники, имущества и даже жилья, работе с особыми категориями детей, а также новых задачах.

Обзор условий труда педагогов Украины в 2022-2023 годах осуществил аналитический центр Cedos при поддержке Представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Украине, сообщает "Освіторія". Аналитики отметили, что после 24 февраля 2022 другая жизнь началась для всех украинцев, но изменения, с которыми столкнулись учителя, – особенно радикальные.

Воздушные тревоги и блекауты. В заведениях с очной и смешанной формой обучения походы в укрытие на занятиях – привычная вещь. Поскольку там не всегда есть условия для проведения уроков, педагоги вынуждены "догонять" материал во внеурочное время.

Прекращаются уроки во время воздушной тревоги и при дистанционном обучении. Образовательные потери также наверстываются во время дополнительных занятий.

Сверхурочная работа. В период блэкаутов работа учителей зависела не от желания или рабочего времени, а от наличия электричества. Поэтому они часто проверяли работы или готовились к занятиям даже ночью.

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Работа с учащимися в других часовых поясах. Работа ночью или на выходных появлялась и из-за необходимости работать с детьми, выехавшими за границу, но продолжающими учиться экстерном в украинских заведениях.

Потеря гаджетов и других материалов для занятий. После начала полномасштабной войны и по сей день оккупанты не гнушаются обстрелами жилых домов. Учителя неоднократно теряли рабочие ноутбуки, планшеты, конспекты, презентации, средства наглядности, раздаточные материалы и даже само жилье. Начинали с нуля и те педагоги, которые были вынуждены бежать с временно оккупированных территорий.

Работа с особыми категориями детей. Украинские педагоги в своей работе вынуждены находить подходы к детям, которые пережили потери, чьи родные находятся на фронте, которые проходят адаптацию после выезда с временно оккупированных или территорий, где ведутся активные боевые действия. Это требует специальных навыков.

Новые задачи. Кроме всех изменений в работе, учителя столкнулись с новыми задачами. Речь идет о волонтерстве, обустройстве условий жизни для ВПЛ, которых в начале полномасштабной войны расселяли в учебных заведениях, дежурство в пунктах несокрушимости, ремонты и уборка укрытий. Все эти занятия, казалось бы, не относящиеся к работникам образования, в последние годы часто ложились именно на их плечи.

Исследователи отметили, что, учитывая все вышеуказанное, повышение зарплаты является явлением нужным и долгожданным, ведь неконкретные цифры надбавок за престижность труда (от 5% до 30%) приводят к тому, что местные чиновники просто экономят деньги, а образовательная субвенция остается неиспользованной.

"Вывод прост: следует вернуть уважение к учителю. Первичными являются не новые технологии, а человеческий капитал, который способен эти технологии использовать. И именно образование является таким инструментом, который формирует человеческий капитал", – подчеркнул заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк, выступивший на обсуждении исследования.

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– Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования и профессор Игорь Ликарчук заверил, что есть четыре пути мотивирования молодых учителей к работе в школе. Первое и одно из основных – это существенное повышение зарплаты и отказ от равенств в ее начислении.

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