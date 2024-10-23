Радиодиктант национальности единства-2024: когда и где слушать

Радиодиктант национального единства состоится 25 октября (пятница) в 11:00. Он будет проходить уже в 25-й раз подряд и посвящен Дню украинской письменности и языка.

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Для того чтобы написать Радиодиктант, все желающие могут включить удобную для себя площадку трансляции. "Суспільне мовлення" призвало украинцев приобщиться к крупнейшему флешмобу по популяризации украинского языка.

Диктант можно послушать на следующих площадках:

Напомним, автором текста Радиодиктанта стала писательница Оксана Забужко. Прочтет текст поэт и военнослужащий Павел Вышебаба. Нынешний диктант состоится в 100-летие Украинского радио.

Забужко рассказала, что работала над текстом три недели. Литератор поделилась, что сложнее всего было вложиться в объем одной страницы и дописать последнее предложение. Кроме того, она отметила, что текст не будет иметь "забужковского" стиля с длинными предложениями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о семи советах, как подготовиться к написанию Радиодиктанта-2024.

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