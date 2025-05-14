Родителей штрафуют на тысячи евро: в школах Германии возникла катастрофическая ситуация с прогулами

В Германии все больше детей стали пропускать школу без уважительной причины. Из-за роста таких случаев, родителей школьников начали штрафовать на огромные суммы.

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Так, в 11 федеральных землях штраф составляет до 1000 евро, в Саксонии – 1250 евро, в Тюрингии и Рейнланд-Пфальце – 1500 евро. В Бранденбурге, Берлине и Мекленбург-Передняя Померания сумма может достигать даже 2500 евро, информирует издание Bild.de.

Муниципалитеты среди причин пропусков указывают школьную или экзаменационную тревогу, травлю, насилие, недостаток мотивации и семейные проблемы. В частности, нестабильная жизненная ситуация родителей, обязанности по дому, включая уход за братьями и сестрами.

Однако есть и случаи, когда родители пытаются "продлить каникулы". Ведь до и после праздников авиабилеты часто дешевле, что становится соблазном, чтобы не отдавать детей в школу.

Самый высокий уровень показателей прогулов в Северной Рейн-Вестфалии, где количество штрафов в 2024 году выросло до восьми тысяч. За пять лет количество прогульщиков выросло на 45%.

Количество судебных процессов – это лишь верхушка айсберга. Потому что, штрафы накладываются только тогда, когда учителя и директора школ не видят других способов борьбы с такими учениками.

На западе Германии, в Гессене, – почти 5000 случаев. На востоке, в Саксонии-Анхальт, в прошлом учебном году (2023/2024) было зарегистрировано 1945 случаев. В Тюрингии – 113, что на 57% больше чем в предыдущем году. Поэтому каждый десятый житель остается без аттестата.

В Нижней Саксонии количество прогульщиков, которые заплатили штраф, выросло на 20 процентов. А в целом сумма штрафов за прогулы составила в этой земле 468 549 евро.

В Баварии, только в Мюнхене в прошлом учебном году было собрано штрафов на сумму около 600 тысяч евро и 2766 производств. В соседнем Нюрнберге было зарегистрировано 1362 случая.

Напомним, в Германии, если ребенок не пришел в школу и нет сообщения от родителей, ему сразу звонят. Если родители не выходят на связь, могут вызвать полицию. Кроме того, если во время путешествия не в каникулы, родители должны предоставить справку полицейским в аэропорту, что их ребенок имеет разрешение. Если такого нет – им выписывают штраф. При повторном таком случае родителей могут посадить в тюрьму.

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