Самой старшей участнице – более 70 лет: стал известен интересный факт об НМТ 2026

Самой старшей участнице, которая зарегистрировалась на прохождение национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году, более 70 лет. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

В интервью Укринформу она выразила надежду, что участница экзамена будет сдавать его для поступления. Однако, возможно, таким образом женщина решила поддержать своих внуков.

"В этом году нашей самой старшей участнице более 70 лет. Я надеюсь, что это все же вступление, но, возможно, поддержка внуков. Я не знаю. Опыт нашей участницы 70+ показывает, что даже плохой результат – не приговор", – рассказала Вакуленко.

В этом году на экзамен зарегистрировалось более 355 тысяч человек, что на 43 тысячи больше, чем в 2025-м.

"Имеем существенно большее количество потенциальных участников и участниц НМТ. И за рубежом в прошлом году планировали проходить оценивание до 20 тысяч и реально прошли до 16 тысяч поступающих. В этом году это 18,5 тысячи зарегистрированных", – добавила директор УЦОКО.

В то же время зафиксировано значительное увеличение количества участников прошлых лет. В этом году экзамен скаладативуть более 100 тысяч человек, которые уже имеют полное общее среднее образование.

"Многие из них – это выпускники прошлого года, которые хотят попробовать свои шансы еще раз или улучшить результат", – отметила Вакуленко.

Напомним, самым молодым участникам, которые сдавали НМТ в 2024 году, было 14 лет, их всего двое. Один абитуриент решил пройти испытания в возрасте 70 лет и стал самым старшим в списке. Наибольшее количество зарегистрированных абитуриентов в 17 лет – 148 045, в 18 лет – 77332, 19 – 14 867. Также 12 абитуриентов сдавали экзамен в 15 лет и 1200 в 16.

В 2025 году самому молодому участнику также было 14 лет, он такой оказался один. Зато самому старшему – 71 год. Шесть человек решили попробовать свои возможности в 60 лет, а 234 в 50.

Напомним, основная сессия НМТ в 2026 году продлится с 20 мая по 25 июня, дополнительная – 17-24 июля.

