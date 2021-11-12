Шмыгаль призвал отменить дистанционку в школах и вернуть детей за парты

Школьники должны вернуться к учебе за партами. На отмене дистанционного обучения настаивают в правительстве.

Один из важных факторов – все невакцинированные от COVID-19 сотрудники сферы образования уже отстранены. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

"Правительство настаивает на том, что образование в наших учреждениях образования всех –детских садах, школах, университетах, средних специальных учебных заведениях, – должно быть очным", – сказал премьер-министр.

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Денис Шмыгаль напомнил, что всех невакцинированных от коронавируса сотрудников сферы образования отстранили от работы 8 ноября. А это значит, что все 100%, кто работает – имеют привививки.

По данным премьера, на 11 ноября среди педагогов и других сотрудников детских садиков, школ, колледжей и университетов:

10% – не вакцинировались;

около 80% – полностью вакцинировались;

у 10% – пока одна доза прививки.

"Поэтому правительство настаивает и сделало все возможное, чтоб учебный процесс был очным", – сказал Денис Шмыгаль.

Глава правительства обратился к руководителям местного самоуправления с призывом тоже приложить усилия, чтобы все учебные заведения вернулись к очному обучению.

И добавил, что против дистанционного обучения выступает и Всемирная организация здравоохранения.

По данным МОН на 8 ноября, на дистанционном обучении находились 7325 школ.

Как должны работать школы во время карантина

Для работы в офлайн-режиме в школах должен быть вакцинирован от коронавируса определенный процент сотрудников – 80% в "желтой" и "оранжевой" (нужна хотя бы одна доза) и 100% в "красной" (только обе дозы). Все они должны иметь документы, подтверждающие наличие хотя бы одной дозы прививки против COVID-19, медицинских противопоказаний или справки о том, что переболели. Если уровень привитых ниже – школа должна переходить на дистанционное обучение. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября сообщил, что даже при условии необходимого уровня вакцинации среди работников школ могут отправить на карантин как отдельный класс, так и всю школу . Класс – если заболевает кто-нибудь из учеников. Школа – если таких классов будет более 50%.

Однако местные власти массово отправляют детей на дистанционное обучение независимо от уровня вакцинации учителей, причем и учащихся начальной школы тоже. А где-то школьники на длительных каникулах, которые с одной недели продлили до двух или даже трех. Как учились во всех регионах Украины по состоянию на 8 ноября – OBOZREVATEL собрал все, что известно, здесь.

Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна. Среди них и сотрудники сферы образования. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ и других учреждений образования, которые не вакцинировались, начали отстранять от работы с 8 ноября.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Во Львове решили отменить дистанционное обучение для учащихся начальной школы. Дети смогут учиться очно уже с понедельника, 15 ноября. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый по итогам состоявшегося 10 ноября заседания городской комиссии по ТЭБ и ЧС.

Более половины украинцев негативно относятся к дистанционному обучению. По сравнению с прошлым годом выросло и количество украинцев, считающих онлайн-обучение опасным для психики детей.