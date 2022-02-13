Шотландскую учительницу обвинили в сексе с учеником на выпускном: он ее жалеет

В Шотландии расследуют возможный секс между учительницей физкультуры и учеником на выпускном вечере. Коллеги Мелиссы Твиди вспоминают, что та была в очень откровенном наряде.

Парень дал показания против учительницы, но отметил – ему ее жаль. Об этом сообщает The Sun.

Генеральный педагогический совет Шотландии расследует случай, который якобы имел место на выпускном вечере в Gleniffer High School в Пейсли, округе Ренфрушир, в 2017 году. Речь о сексе между учительницей физкультуры Мелиссой Твиди и одним из учеником. Тогда педагогу было 23 года, а ученику – 18 лет.

На слушаниях в совете заместитель директора школы Хизер Прентис рассказала, что Твиди была полуодета в тот вечер. А вот другие сотрудники присутствовали на мероприятии "в профессиональном качестве".

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"Я помню, что [ее одежда] была довольно свободной, короткой и с глубоким вырезом, – свидетельствовала Прентис. – Она выглядела так, будто собиралась на вечеринку".

Заместитель директора также вспомнила, что Твиди танцевала на выпускном со "всеми учениками мужского пола" и "не хотела" уходить с другими учителями, когда формальности были закончены.

Вместо этого молодая учительница физкультуры пошла с некоторыми учениками в ближайший ночной клуб SWG3 в Глазго, где она, как утверждается, выпила с ними.

"Можем мы на минутку притвориться, что я не учитель?" – якобы Твиди сказала выпускникам.

Позже Твиди сопроводила группу в гостиницу Premier Inn, которая находится в нескольких минутах ходьбы от клуба. А потом она и 18-летний ученик остались наедине в его номере и начали целоваться.

"Мы спустились вниз и занялись сексом в моей комнате. Она осталась на ночь, и мы оба ушли в 8 утра", – рассказал парень, который утверждает, что занимался сексом с учительницей.

Он заверил, что между ними не было никаких отношений ранее. И в тот вечер никто из них не был инициатором. Парень отметил – ему "очень жаль" мисс Твиди. И добавил, что к тому моменту официально уже не являлся учеником, поскольку уже получил аттестат об окончании школы.

Шотландская полиция установила, что никакой преступной деятельности не было. Однако Мелиссе Твиди грозит исключение из шотландского реестра учителей. Сама она сейчас не преподает – работает инструктором по йоге в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

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