Систему образовательных грантов в Украине расширят: кто еще сможет претендовать на оплату обучения

Министерство образования и науки планирует расширить систему грантов на обучение на другие уровни. В частности, уже в 2024 году, помощь от государства смогут получать поступающие на бакалавриат. В следующем году такие изменения должны коснуться уже магистров.

МОН представило планы по получению образования поступающими в ближайшие годы. Документ опубликовал ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский. Система предоставления грантов на обучение будет внедряться в случае принятия соответствующих законодательных изменений.

В 2026 году Минобразования планирует перевести на новую систему государственного заказа профессиональных младших бакалавров, которые будут поступать на основе полного общего среднего образования или квалифицированного рабочего. В то же время для бакалавров и магистров появятся новые кредиты.

В 2027 году поступить с помощью гранта или на бюджетную форму смогут профессиональные младшие бакалавры, которые планируют учиться после получения базового образования.

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Напомним, Минобразования подсчитало, что в 2024 году 58 тысяч абитуриентов смогут получить гранты на образование. 100% финансирования планируется предоставить около 49 тысяч абитуриентов. Кроме того, образовательное ведомство планирует, что количество студентов, которые смогут получить помощь от государства, увеличится на почти 30 тысяч человек.

Предварительно комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций в первом чтении поддержал законопроект о модернизации системы высшего образования. Это пока первый шаг, но если закон будет поддержан в целом, уже с сентября 2024 года выпускники смогут получать гранты на обучение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в электронном кабинете поступающего в 2024 году абитуриенты смогут выбирать специальность государственного заказа или грант для оплаты за обучение.

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