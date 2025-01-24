'Составь в коробку всех домашних животных': что такое напрасные знания и когда родителям следует остановиться

Иногда развивающие занятия могут быть бесполезными, если проводить их с особым ребенком, который еще не начал ориентироваться в окружающем мире и собственном теле. В этом случае не работают программы, созданные по стандартной схеме. Следует искать другие подходы и иногда прибегать к объяснению примитивных вещей.

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Об этом на своей странице в Instagram написала дефектолог-логопед, нейропсихолог Александра Косячева. По ее словам, напрасны будут знания фигур, цветов и цифр, которые большинство детей формально усвоят после тысячного повторения, ведь через несколько лет их просто забудут.

"Покажи красный треугольник", "Найди круг", "Сложи в коробку всех домашних животных". Бывают ли знания напрасными? Бывают. Когда их пытаются впихнуть в голову особому ребенку, который не начал ориентироваться в окружающем мире и собственном теле", – написала она.

Эксперт отметила, что часто есть ситуации, когда педагоги и родители используют стандартные схемы для развития ребенка: сначала изучение цветов и фигур, затем цифр и букв. А ребенок в это время "с трудом отличает яблоко от чашки".

Когда есть такая ситуация, следует начинать с самого простого, объяснение примитивных вещей – ложка, нога, холодный снег, шапка на голову.

"Желаете результатов от работы? Будьте добры – опуститесь. А подниматься будете потом уже вместе с ребенком. Иначе никак. Вся суть коррекции, по большому счету, в умении общаться с ребенком, слышать его и показывать ему окружающий мир так, чтобы он его видел и понимал. Все остальное: цвета, формулы и палочки в тетради – вторично", – написала Косячева.

Ранее эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев предупредил родителей о последствиях чрезмерного развития детей. Он подчеркнул, что вундеркиндам очень сложно в жизни. В частности, им будет трудно найти общий язык со сверстниками и создать окружение.

Как сообщал OBOZ.UA, американский клинический психолог Ребекка Кеннеди сказала, что дети в любом возрасте ждут от своих родителей поддержку, а не решение. Есть ситуации, когда родители должны решить проблему ребенка, но, как правило, им нужны советы и поддержка взрослых.

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