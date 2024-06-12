Создать хороший профильный лицей за 1 год можно только на бумаге. Готовиться нужно было 'вчера', – Сергей Дятленко

В рамках подготовки к запланированной на 2025-2027 год образовательной реформе в некоторых регионах Украины уже прекращают набор 1-х классов в определенные учебные заведения. Таким образом будут создаваться лицеи для старшеклассников. Правильный подход – начинать готовиться еще "вчера", ведь это длительный и кропотливый процесс.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал украинский эксперт в области образования Сергей Дятленко. По замыслу МОН, с 2025 года в Украине начнется пилотирование старшей школы, а уже с 2027-го должна быть создана сеть учебных заведений согласно этой реформе. Планируется, что часть детей будет учиться в академических лицеях, а другие пойдут в профессионально-технические училища.

"Готовиться нужно было еще "вчера". И правильно делают те, кто не ждет 2027 года. Потому что создать хороший профильный лицей за 1 год можно только на бумаге", –убежден специалист.

По его словам, руководству таких заведений необходимо подобрать кадры, подготовить материальную базу, выработать механизмы реализации подходов к новой образовательной деятельности. Важно также обрести авторитет, который будет привлекать потенциальных абитуриентов.

Дятленко считает, что наличие начальной школы или гимназии при таких лицеях будет странным. Особенно, если в населенном пункте есть другие школы, которые могут безболезненно взять на себя функции по предоставлению базового общего среднего образования.

По словам эксперта, проблемы с функционированием лицеев будут возникать в двух случаях:

– когда в населенных пунктах нет других школ – тогда стоит либо строить новую, либо совмещать гимназию с лицеем, чтобы не довозить значительную часть учащихся в другое место;

– там, где уже "создан культ отдельной школы и ее руководителя, а родители уверовали, что только в этом заведении их дети могут учиться – это создаст проблемы при поэтапном выводе гимназических классов или классов начальной школы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– The Тelegraph обнародовал результаты исследования, показавшего, что учащиеся школ, в которых полностью запрещают гаджеты, имеют в два раза больше шансов получить оценку "отлично". Об этом стало известно из результатов исследования, проведенного британским аналитическим центром.

– Аналитический центр Cedos провел обзор условий труда педагогов Украины в 2022-2023 годах и определил, что с началом полномасштабной войны украинские учителя столкнулись с рядом проблем в работе. Речь идет об обучении в укрытиях, сверхурочном труде, зависимости от наличия электричества и ряде других.

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