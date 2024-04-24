Стало известно, какие предметы на НМТ-2024 пользуются наименьшей популярностью среди поступающих

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что наименьшей популярностью на Национальном мультипредметном тесте пользуются предметы на выбор – физика, химия, немецкий, французский или испанский языки. Лидером среди поступающих стал английский язык.

Абитуриенты также предпочитают украинскую литературу, географию и биологию. Об этом Вакуленко рассказала в интервью изданию "Зеркало недели".

"Бесспорным лидером является английский язык, также часто выбирают украинскую литературу, географию, биологию", – сказала глава УЦОКО.

Она также сообщила, что более 286 тысяч участников зарегистрировались по состоянию на 15 апреля на прохождение НМТ-2024. Однако, по ее словам, окончательных данных еще нет.

Напомним, поступающие, зарегистрировавшиеся на НМТ в 2024 году, будут получать приглашения до 8 мая. Участники тестирования в персональных кабинетах также будут иметь информацию о дате, месте и времени проведения экзамена.

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