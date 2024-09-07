Сташкив не заметил катастрофы с учителями в Украине: в целом ситуация не очень критична

Больше всего в Украине не хватает учителей украинского, иностранных языков, информатики и физики. Однако, по словам замминистра образования и науки Андрея Сташкива, в целом по стране ситуация не критическая.

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Об этом чиновник рассказал в интервью Нromadske. Он отметил, что по сравнению с предыдущими годами ситуация изменилась несущественно, хотя и имеет определенные особенности.

"В целом по Украине ситуация с нехваткой учителей не очень критична. Больше всего не хватает преподавателей украинского языка, иностранного языка, информатики и физики", – сказал Сташкив.

Он добавил, что наиболее острая нехватка педагогов ощущается в прифронтовых и приграничных регионах, особенно после деоккупации.

По словам чиновника, к концу прошлого учебного года в стране не хватало около 4% учителей, чтобы заполнить свободные вакансии.

"Это примерно 15 тысяч вакансий по всем школам – в среднем одна вакансия на школу", – добавляет чиновник.

Напомним, недавно министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что дефицит учителей наблюдается по всей Украине. По его словам, больше всего не хватает педагогов информатики, математики и английского языка. Глава МОН отметил, что сейчас нет возможности повысить зарплату педагогам, однако образовательное ведомство работает над тем, чтобы сделать систему начисления выплат более понятной и прозрачной.

Также стало известно, что мешает учителям оставаться в профессии. В частности, среди причин увольнения педагоги указали низкие зарплаты, стресс, профессиональное выгорание и бюрократизацию. Согласно проведенному исследованию, удалось выяснить, что в ближайшие 2 года 4,5% педагогов планируют изменить сферу деятельности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что более 2 тысяч учителей хотят оставить профессию из-за низкой зарплаты.

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