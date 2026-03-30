Студентка Могилянки поделилась опытом, как получать стипендию 12 000 грн на первом курсе: готовьтесь к НМТ!

Студентка Национального университета "Киево-Могилянская академия" Мария Кузьма рассказала, как ей удалось получать стипендию в 12 тысяч гривен на первом курсе обучения в учреждении высшего образования. Она поделилась, что повлияли на это результаты национального мультипредметного теста (НМТ) и посоветовала поступающим готовиться к нему заранее, чтобы получить более высокие баллы.

В заметке в TikTok девушка отмечает, что получила по 200 баллов по английскому языку и математике, а также 191 балл по украинскому языку и 188 по истории Украины. Именно за высокие результаты на вступительном экзамене Мария имеет президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен. Кроме того, студентка также получает стипендию от университета – две тысячи гривен, ведь входит в 40% лучших по уровню знаний в своей группе.

"В июне 2025 года я сдала НМТ на достаточно хорошие баллы. У меня две 200 – английский и математика, 191 по украинскому языку и 188 по истории. Именно за мои результаты НМТ я получаю президентскую стипендию от фонда Президента Украины в размере 10 000 гривен в месяц. И также дополнительно еще я получаю стипендию от своего университета – 2 000 гривен в месяц так как я вхожу в 40% лучших студентов моей группы", – поделилась Кузьма.

Напомним, студентка Львовской политехники Александра рассказала о популярной песне "РепИстория", которая помогла сдать ей НМТ по истории Украины. В композиции перечисляются важные даты, которые нужно знать поступающим.

Все даты из песни потом вспомнились на экзамене, где она получила 165 баллов. Однако, по ее словам, нужно хоть немного знать историю, чтобы понимать о чем именно идет речь в композиции. Школьники делились, что благодаря песне им удалось хорошо написать контрольные, а одна из учениц выучила слова и ей это так же помогло сдать НМТ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что педагог назвал специальности, которые будут востребованы в Украине после войны.

