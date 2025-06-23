Студенты-иностранцы смогут возобновиться на учебе в Гарварде и других американских вузах. Но есть нюанс

Госдепартамент США заявил, что возобновляет приостановленный процесс выдачи виз студентам-иностранцам, но все они обязаны будут открыть свои аккаунты в социальных сетях для проверки правительством. Отказ делать это может означать, что заявители пытаются скрыть свою деятельность в интернете.

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Об этом сообщило АР. Кроме того, сотрудники консульств будут проверять соцсети студентов, чтобы выявить публикации, которые могут быть признаны враждебными к Соединенным Штатам.

Как стало известно, Госдеп поручил сотрудникам консульств предоставлять приоритет студентам, которые планируют поступить в колледжи, где иностранцы составляют менее 15% студенческого состава. Согласно анализу федеральных данных об образовании за 2023 год, иностранные студенты составляют более 15% от общего количества студентов в почти 200 университетах США. Большинство из них — частные университеты, включая все восемь университетов Лиги плюща. Но в этот критерий также входят 26 государственных университетов, включая Университет Иллинойса и Университет штата Пенсильвания.

Напомним, администрация Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету (США) принимать иностранных студентов. Кроме того, соискатели образования, которые уже учатся, должны перейти в другие вузы, иначе они потеряют свой легальный статус в стране. Такое решение принято потому, что администрация считает Гарвард ответственным за якобы разжигание насилия, антисемитизма и координацию с Коммунистической партией Китая на территории кампуса.

Такой шаг был сделан после того, как Гарвард отказался предоставить информацию, которую требовала Ноэм о некоторых иностранных студентах, которые учатся в вузе и имеют визы. Согласно статистике, в 2024-2025 учебном году в Гарварде училось почти 6800 иностранных студентов, что составляет 27% от общего количества учеников.

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