Суровая реальность вместо мультфильмов: как в Японии учат детей ПДД с помощью манекенов и ДТП. Видео

В Японии детей обучают правилам дорожного движения с помощью манекенов и наблюдений за тем, что на самом деле происходит, когда кто-то выходит на дорогу в неподходящий момент. Школьников размещают рядом с установками, чтобы они поняли, как быстро развиваются события, когда автомобиль начинает двигаться.

Видео дня

В этой стране обучение безопасности дорожного движения начинается довольно рано, рассказывает Supercarblondie. Дети практикуются на миниатюрных дорожных сооружениях с настоящими сигналами или небольшими электромобилями вместо просмотра мультфильмов. Идея изучения правил проста: мальчикам и девочкам стоит не просто рассказывать правила, а показать, почему они важны.

Так, на одном из видео манекен размером с ребенка "выходит" на улицу, когда к нему едет машина, а школьники наблюдают за развитием симуляции. Автомобиль врезается в манекен в ситуации, которая наглядно демонстрирует, как быстро всё может измениться. Таким образом, идея о важности соблюдения правил безопасности четко доносится до детей, наблюдающих за подобным развитием событий.

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Кроме того, школьникам показывают ситуации с участием каскадеров: один из водителей подъезжает слишком близко к "слепой зоне" грузовика, другой переходит дорогу перед встречным автомобилем вместо того, чтобы подождать. Актеры наглядно демонстрируют, как такие ситуации могут нанести вред и привести к серьезным последствиям.

Напомним, что в японских детских садах дети ежедневно учатся складывать свою одежду. В младшей группе малыши знают, как надевать носки и обувь, и делают это самостоятельно. В то же время родительские собрания в школе проходят в индивидуальном порядке, поэтому в присутствии посторонних никто не будет обсуждать ребенка.

Во время общения с учителем внимание уделяется поведению ученика в классе, тому, о чем он говорит, с кем из сверстников дружит и чувствует ли он себя счастливым. Мама мальчика подчеркнула, что учитель не говорит об оценках и не сравнивает его с другимишкольниками.

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