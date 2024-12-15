"То, что не способны сделать взрослые, повесим на детей?" Учитель сказала, почему оставлять учеников на второй год неэффективно
Украинская учительница Людмила Булыгина считает неэффективной идею образовательной омбудсменки Надежды Лещик оставлять школьников на второй год из-за неуспеваемости. По ее убеждению, эта проблема системная и в рамках школьного образования не решается.
Об этом педагог написала на своей странице в Facebook. Она отметила, что учителя "вывозят все несовершенство системы", потому что "голоса сторонников наказаний сильнее".
По словам Булыгиной, не будет эффективным, если дети будут повторять "одну и ту же ненужную процедуру" только для того, чтобы удовлетворить взрослых.
"Любителям резок и в голову не приходит, что проблема системная и больше школьного образования, но даже в пределах этого образования не решается никак. Классно-урочная система воспитала "винтиков" и тех, кто умеет закручивать гайки. Но вы где-то слышали, что следует ее отменить и взять за основу систему обучения как набор курсов и модулей с независимым оцениванием? Я – нет. Давайте, то, что не способны сделать взрослые, повесим на детей. И пусть пару лет повторят одну и ту же ненужную процедуру, чтобы наконец-то удовлетворить взрослых", – написала преподавательница.
Напомним, что родители украинских школьников не поддержали оставлять детей на второй год из-за неуспеваемости. Они считают, что в таком случае следует ввести наказание и для учителей. Кроме того, украинцы сетовали и на уместность изменений в условиях полномасштабной войны с длительными тревогами и отсутствием электроэнергии.
Как сообщал OBOZ.UA, бывший руководитель УЦОКО Игорь Ликарчук считает, что инициатива оставлять детей на второй год в школе направлена на разрушение системы общего среднего образования. Большинство школьников не имеют мотивации учится и ходят на уроки, потому что так нужно.
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