Трамп против Лиги Плюща: стало известно о разительных изменениях среди первокурсников Гарварда

Среди первокурсников Гарвардского университета (США) уменьшилось количество темнокожих, латиноамериканских и иностранных студентов, по сравнению с прошлым годом. Изменения произошли после того, как администрация Дональда Трампа начала широкомасштабную атаку, чтобы попытаться заставить учебное заведение прекратить политику разнообразия, равенства и инклюзии и ограничить количество иностранных соискателей образования.

Об этом информирует The Washington Post. Согласно данным вуза Лиги Плюща* около 12% первокурсников университета идентифицируют себя как чернокожие или афроамериканцы, 11% – латиноамериканцы. Доля соискателей образования азиатского происхождения выросла до 41% (37% в 2024 году). Гарвард заявил, что студенты могут выбирать более одной расы, тогда как 8% отказались раскрыть свою этническую принадлежность.

Хотя первокурсники Гарварда, которых насчитывается 1675 человек, представляют лишь незначительную часть от студентов бакалавриата по всей стране, этот демографический прорыв всегда привлекал чрезвычайное внимание из-за элитного статуса университета Лиги Плюща в академических кругах.

4 из 5 студентов, получивших письма о зачислении, согласились учиться. Более 90% иностранных студентов приняли предложение о поступлении, и только восемь представителей других стран решили отложить свое поступление.

Университет сообщил, что 15% первокурсников приезжают из других стран (18% в прошлом году и 16% два года назад). В мае Трамп предложил Гарварду ограничить общий объем иностранного обучения до 15%, хотя к тому времени Гарвард уже принял подавляющее большинство решений по поступлению.

Последние данные не учитывают количество аспирантов, которые исторически составляли значительную часть иностранных студентов университета. Исторически иностранные студенты составляли более четверти от общего количества соискателей образования Гарварда, включая как студентов бакалавриата, так и магистратуры.

Гарвард и администрация Трампа уже несколько месяцев ведут спор после того, как университет отказался согласиться на требования правительства. Власти ответили замораживанием федерального финансирования исследований университета на сумму более 2 миллиардов долларов, угрожая лишить его статуса освобождения от уплаты налогов и пытаясь запретить иностранным студентам посещать его, если Гарвард не согласится на существенные изменения.

Гарвард подал два иска после чего федеральный окружной судья постановил, что администрация не может задерживать финансирование, и запретил правительству использовать аналогичные соображения для блокирования будущих грантов. Администрация Трампа заявила, что обжалует это решение.

Лига Плюща объединяет в себе восемь частных американских университетов, расположенных в семи северных штатах США. Эти учебные заведения считаются самыми престижными в мире, отличаются высоким качеством образования и элитностью.

