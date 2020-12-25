Учителей заставят заклеивать в учебниках информацию о лечении рака содой

Украинских учителей заставят заклеивать в учебниках по химии для 9 класса текст о соде, которая якобы лечит рак.

Как пишет ZN.UA со ссылкой на письмо от Института модернизации содержания образования, которое разослали по школам, издательство "Грамота" подготовило вклейку с новым текстом.

Школам разошлют вклейку с новым текстом

Теперь вместо соды ученикам будут рассказывать о йодированной соли.

"Просим донести данную информацию до сведения учителей и организовать заклейки предыдущего текста для использования в образовательном процессе обновленной версии страницы 8 учебника "Химия. 9 класс", – говорится в письме.

Вместо соды ученикам бужут рассказывать о йодированной соли zn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в учебнике по химии указано, что пищевая сода помогает в профилактике и лечении онкозаболеваний, а также в отбеливании зубов. Эту информацию авторы взяли с сайта "Всеукраинской ассоциации пенсионеров".

Сначала в МОН заявили, что не видят ничего резонансного в совете бороться с онкозаболеваниями с помощью соды.

Однако затем в ведомстве сообщили, что из учебника будет изъято упоминание о лечении рака содой.