Учителів змусять заклеювати в підручниках інформацію про лікування раку содою

Мирослав Семенюк Моя Школа 14:17, 25.12.2020 Оновлено: 14:20, 25.12.2020

Українських учителів змусять заклеювати в підручниках з хімії для 9 класу текст про соду, яка нібито лікує рак.

Як пише ZN.UA з посиланням на лист від Інституту модернізації змісту освіти, який розіслали по школах, видавництво "Грамота" підготувало вклейку з новим текстом.

Школам розішлють вклейку з новим текстом

Тепер замість соди учням розповідатимуть про йодовану сіль.

"Просимо донести зазначену інформацію до відома вчителів й організувати заклеювання попереднього тексту задля використання в освітньому процесі оновленої версії сторінки 8 підручника "Хімія. 9 клас", – йдеться в листі.

Замість соди учням розповідатимуть про йодовану сіль
zn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у підручнику з хімії вказано, що харчова сода допомагає у профілактиці та лікуванні онкозахворювань, а також у відбілюванні зубів. Цю інформацію автори взяли із сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів".

Спочатку в МОН заявили, що не бачать нічого резонансного в пораді боротися з онкохворобами за допомогою соди.

Однак потім у відомстві повідомили, що з підручника буде вилучено згадку про лікування раку содою.

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