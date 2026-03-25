Учителя-мужчины работали без квалификации: в скандале вокруг подпольной школы УПМ МП в Киеве появился новый поворот

В частном лицее "Ранчо Скул", расположенном в Хотяновке Киевской области, который прикрывал подпольную школу при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь" были выявлены нарушения. В частности, они касались организации учебного процесса, нецелевого использования образовательной субвенции, а также появилось подозрение, что в заведении могли трудоустраивать мужчин, которые не имели педагогического образования или профессиональной квалификации.

В лицее была проведена проверка на основании обращения Образовательного омбудсмена, до начала которой из заведения начали внезапно увольняться учителя-мужчины. Из 12 педагогов-мужчин 5 не имели соответствующей квалификации. Об этом рассказала Государственная служба качества образования на запрос медиа НУШ.

Также в лицее были нарушены требования законодательства в части организации образовательного процесса. В частности:

уменьшено количество часов на изучение образовательных компонентов языково-литературной образовательной области по сравнению с показателями типовой образовательной программы НУШ: в учебных планах 5, 6 классов предусмотрено 9,5 часов (минимальный показатель – 10); в 7 классе – 8,5 часов (минимальный показатель 9); в 8 классе – 7,5 часов (минимальный показатель 8);

количество часов на изучение государственного языка в 8 классе определено на один час меньше, чем предусмотрено приложением 3 к типовой образовательной программы НУШ и является нарушением требований абзаца четвертого части третьей статьи 11 Закона Украины "О полном общем среднем образовании";

не предусмотрено изучение учениками 3, 4 классов учебного предмета "Литературное чтение", а учениками 6 класса – учебного предмета "Гражданское образование";

второй иностранный язык (немецкий) в 5-8 классах изучается в количестве одного часа в неделю, что противоречит требованиям абзаца 12 приложения 3 к типовой образовательной программы НУШ, которым определено на изучение второго иностранного языка не менее двух часов в неделю;

введены обязательные для изучения учениками 5-9 классов предметы, не предусмотренные ни одним из вариантов типовых учебных планов соответствующих типовых образовательных программ: "Экономика" в 5-8 классах, "Предпринимательство и финансовая грамотность" в 5-7 классах, "Трудовое обучение" в 7-8 классах, "Этика", "Предпринимательство и финансовая грамотность" в 9 классе;

учебным планом 10 класса предусмотрен только один час в неделю для изучения физики (вместо трех);

превышена предельно допустимая учебная нагрузка: в 9 классе – на один час; в 10 классах – на три часа; в 11 классах – на четыре часа.

Кроме того, выявлены нарушения организации обучения по семейной (домашней) форме. Следовательно, не было проведено семестровое оценивание 24 учеников; заведение не проинформировало соответствующую службу по делам детей об их зачислении. В лицее зафиксировано отсутствие классных журналов за 2024/2025 у. г. (кроме 1, 9, 11 классов). Также найдены расхождения между годовым оцениванием отдельных школьников в классных журналах и записями в книгах учета и выдачи свидетельств и бланков приложений к свидетельствам.

Во время проверки было выявлено, что заведение недостаточно обеспечено оборудованными учебными помещениями, спортивным залом, а также не имело медицинского пункта, библиотеки, ресурсной комнаты и медиатеки.

Образовательная субвенция

В 2026 году для получения образовательной субвенции лицей подал 73 ученика (запланированное финансирование на год 848,4 тыс. грн). Однако по состоянию на 21.01.2026 г. из 66 учеников лицея учился очно только 31 ученик. 24 школьника были зачислены на семейную (домашнюю) форму, еще 11 на дистанционную. До начала проверки из заведения было отчислено 9 учеников.

Хотяновский лицей в 2025 году получил образовательной субвенции в размере 190,9 тыс. грн. В 2026 году финансирование образовательной субвенции не осуществлялось.

Как известно, Киевская областная военная администрация полностью прекратила действие лицензии частного лицея "Ранчо Скул".

Напомним, подпольная школа, которая действовала при монастыре Украинской православной церкви московского патриархата "Голосеевская пустынь" прекратила свою деятельность. Директор заведения публично заявила, что дети больше не будут получать "образовательный продукт", который, по ее мнению, был полезным

