Учителя-мужчины работали без квалификации: в скандале вокруг подпольной школы УПМ МП в Киеве появился новый поворот
В частном лицее "Ранчо Скул", расположенном в Хотяновке Киевской области, который прикрывал подпольную школу при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь" были выявлены нарушения. В частности, они касались организации учебного процесса, нецелевого использования образовательной субвенции, а также появилось подозрение, что в заведении могли трудоустраивать мужчин, которые не имели педагогического образования или профессиональной квалификации.
В лицее была проведена проверка на основании обращения Образовательного омбудсмена, до начала которой из заведения начали внезапно увольняться учителя-мужчины. Из 12 педагогов-мужчин 5 не имели соответствующей квалификации. Об этом рассказала Государственная служба качества образования на запрос медиа НУШ.
Также в лицее были нарушены требования законодательства в части организации образовательного процесса. В частности:
Кроме того, выявлены нарушения организации обучения по семейной (домашней) форме. Следовательно, не было проведено семестровое оценивание 24 учеников; заведение не проинформировало соответствующую службу по делам детей об их зачислении. В лицее зафиксировано отсутствие классных журналов за 2024/2025 у. г. (кроме 1, 9, 11 классов). Также найдены расхождения между годовым оцениванием отдельных школьников в классных журналах и записями в книгах учета и выдачи свидетельств и бланков приложений к свидетельствам.
Во время проверки было выявлено, что заведение недостаточно обеспечено оборудованными учебными помещениями, спортивным залом, а также не имело медицинского пункта, библиотеки, ресурсной комнаты и медиатеки.
Образовательная субвенция
В 2026 году для получения образовательной субвенции лицей подал 73 ученика (запланированное финансирование на год 848,4 тыс. грн). Однако по состоянию на 21.01.2026 г. из 66 учеников лицея учился очно только 31 ученик. 24 школьника были зачислены на семейную (домашнюю) форму, еще 11 на дистанционную. До начала проверки из заведения было отчислено 9 учеников.
Хотяновский лицей в 2025 году получил образовательной субвенции в размере 190,9 тыс. грн. В 2026 году финансирование образовательной субвенции не осуществлялось.
Как известно, Киевская областная военная администрация полностью прекратила действие лицензии частного лицея "Ранчо Скул".
Напомним, подпольная школа, которая действовала при монастыре Украинской православной церкви московского патриархата "Голосеевская пустынь" прекратила свою деятельность. Директор заведения публично заявила, что дети больше не будут получать "образовательный продукт", который, по ее мнению, был полезным
