Украина отмечает День работников образования: Зеленский поздравил педагогов с праздником. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил педагогов по случаю Дня работников образования. Глава государства подчеркнул, что педагогам люди доверяют самое ценное, что есть в каждой семье — будущее своих детей.

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Соответствующее приветствие было опубликовано на его страницах в соцсетях. Он выразил благодарность всем педагогам, которые, несмотря на все трудности, учат детей доброте, формируют правильный взгляд на мир и учат, как добиться успеха в жизни.

"Украина отмечает День работников образования: учителей, преподавателей, педагогов. Сегодня профессиональный праздник людей, которым доверяют самое дорогое, что есть в любой семье – будущее детей, их ум, воспитание, развитие талантов, рост ярких, независимых и самодостаточных личностей.

Я благодарю всех педагогов, кто, несмотря ни на что, учит наших детей самого светлого, что есть в жизни, учит их быть порядочными, ценить тех, кто рядом, делиться опытом и перенимать опыт новых поколений. Спасибо за то, что учите правильному взгляду на мир и показываете, как в этом мире стать успешными.

Ценим вашу верность и ваш вклад в сильную и развитую Украину!", – говорится в поздравлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее МОН напомнило, как учебного заведения действовать во время воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что с октября 2024 года все учащиеся 1-4 классов будут питаться в украинских школах бесплатно. Для этого из государственного бюджета выделено 2 миллиарда гривен в год, которые будут переданы местным общинам в форме субвенции.

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