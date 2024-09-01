Украина теряет абитуриентов и 'далее будет хуже': Лесной объяснил причины

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что Украина теряет наиболее способных абитуриентов. Он объяснил, что причина тому – не мобилизация или льготы в иностранных вузах, а привлекательность высшего образования и страх оставаться в Украине.

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Такое мнение глава МОН высказал в интервью BBC Украина. Он отметил, что в настоящее время в количестве поступающих еще идет подъем, поскольку "далее будет хуже".

"У нас будет еще и демографический спад, который пока мы еще на выпускниках/поступающих не ощущаем", – объяснил чиновник.

По словам Лесового, сейчас есть определенный объем потерь и, хуже всего, есть объем потерь наиболее способных молодых людей.

"Безусловно, каждая страна конкурирует за способного человека и стремится создать для него соответствующие программы. Вопросы в привлекательности нашего высшего образования. Они идут туда, где привлекательно. А не туда, где им дают льготы", – рассказал министр.

Причина оттока абитуриентов – не мобилизация, убежден Лесовой. В качестве примера он привел своего сына, который мог уехать учиться за границу, но отказался. С теми, кто опасается оставаться в Украине, по мнению министра, должны работать школа и родители, ведь причины этого страха враг использует в собственных целях.

Лесовой поделился, что в 2014 году он тоже боялся войны, но преодолеть это помогла обучающая программа. Министр убежден, что каждый должен понимать, что жизнь и развитие страны зависят от гражданина. Для этого нужно привить правильные ценностные ориентиры.

Напомним, как рассказал начальник отдела военного учета, бронирования и внедрения единого госреестра военнообязанных сектора мобилизационно-оборонной работы Харьковского областного ТЦК и СП Любомир Хомицкий, один из пунктов для зачисления в вузы мужчин 18-60 лет – это предоставление военно-учетного документа. Без него абитуриента могут не засчитать.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кандидат физико-математических наук Татьяна Захарченко сообщила, что в Украине может произойти катастрофа с учителями информатики. В частности, по статистике, только около 20% поступающих на педагогические специальности останутся в профессии.

– Лесовой сообщил, что поступающие в заведения высшего образования уже получают гранты на обучение по контрактной форме. Сертификат на обучение будет поступать в действие и будет использоваться абитуриентом при поступлении в университет.

– Около 7 тысяч украинских поступающих отказались от обучения на бюджете в 2024 году. МОН предполагает, что есть несколько причин такой ситуации: физическое пребывание за границей, выезд из Украины или переход в учебные заведения, где нет государственного заказа.

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