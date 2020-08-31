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Украинские школьники могут уйти на самоизоляцию целыми классами: названо условие

1.2т
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Если коронавирус (COVID-19) подтвердится хотя бы у одного украинского школьника, то на самоизоляцию должны пойти все ученики класса.

Как сообщил в эфире телеканала ICTV главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в таком случае обязательная самоизоляция класса длится две недели.

Весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию

Весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию

pulsefm

"Четкая рекомендация: если хотя бы один ученик в классе будет инфицирован и будет установлен диагноз коронавирусная болезнь, то весь класс будет считаться как близкие контакты, и все дети из этого класса пойдут на самоизоляцию на 14 дней", – отметил он.

На это время учебный процесс будет продолжен, однако уже дистанционно.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение о переходе украинских школ к смешанной форме обучения – когда стационарное обучение сочетается с дистанционным – будут принимать сами учебные заведения.

Дети с 1-го по 4 класс не обязаны носить маски в школах, однако должны соблюдать дистанцию ​​максимально, как только это возможно.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения Коронавирус карантин
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