Українські школярі можуть піти на самоізоляцію цілими класами: названо умову

Якщо коронавірус (COVID-19) підтвердиться хоча б у одного українського школяра, то на самоізоляцію повинні піти всі учні класу.

Як повідомив в ефірі телеканалу ICTV головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, у такому разі обов'язкова самоізоляція класу триває два тижні.

Весь клас у школі можуть відправити на самоізоляцію pulsefm

"Чітка рекомендація: якщо хоча б один учень у класі буде інфікований і буде встановлено діагноз коронавірусна хвороба, то весь клас вважатиметься як близькі контакти, і всі діти з цього класу підуть на самоізоляцію на 14 днів", – зазначив він.

На цей час навчальний процес буде продовжено, проте вже дистанційно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення про перехід українських шкіл до змішаної форми навчання – коли стаціонарне навчання поєднується із дистанційним – прийматимуть самі навчальні заклади.

Діти з 1-го по 4 клас не зобов'язані носити маски в школах, проте повинні дотримуватися дистанції максимально, наскільки це можливо.

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