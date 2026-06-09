УМТ оторван от школы, а дети в постоянном стрессе: директор УЦОКО ответила на упреки Лубинца по поводу экзаменов под сиренами

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал организацию УМТ, заявив о разрыве между школьной программой и требованиями тестирования, а также о дополнительном стрессе для учеников из-за воздушных тревог во время экзаменов. В ответ директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко привела данные о формировании тестов и результаты внедрения пунктов тестирования в укрытиях.

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Об этом Татьяна Вакуленко рассказала в эксклюзивном комментарии для Освитория.Медиа. Ее ответ стал реакцией на публичные замечания омбудсмена Дмитрия Лубинца о проведении УМТ в 2026 году.

Одним из самых дискуссионных вопросов остается тестирование по английскому языку. Омбудсмен считает, что для получения высоких результатов ученикам часто недостаточно школьной подготовки, из-за чего многие семьи вынуждены тратить средства на репетиторов и дополнительные курсы.

В то же время Вакуленко отметила, что НМТ по английскому языку не является уровневым тестом и не определяет владение языком по шкале CEFR. Содержание заданий соответствует программе внешнего независимого оценивания по иностранным языкам, утвержденной Министерством образования и науки, и базируется на требованиях государственных образовательных стандартов для уровней В1-В2.

Все задания проходят несколько этапов проверки. Их создают сертифицированные авторы, анализируют независимые эксперты, а перед использованием апробируют на выборках учеников и студентов. После этого задания проходят психометрический анализ, который определяет их сложность и соответствие программе.

Тест по английскому языку содержит две части "Чтение" и "Использование языка" – и состоит из 32 заданий различных форматов. Его цель заключается не в установлении языкового уровня поступающего, а в определении результата по рейтинговой шкале от 100 до 200 баллов.

Еще одним предметом критики стала организация тестирования во время воздушных тревог. Проведение экзаменов в регионах, где участники вынуждены прерывать работу из-за сигналов тревоги, негативно влияет на возможность продемонстрировать реальный уровень знаний.

В ответ Вакуленко сообщила, что в последние годы сеть временных экзаменационных центров в укрытиях существенно расширилась. В частности, в 2025 году все пункты тестирования работали в укрытиях в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Именно благодаря увеличению количества таких центров резко сократилось количество участников, которые не смогли завершить тестирование из-за длительных воздушных тревог. Если в 2023 году таких абитуриентов было 546, то в 2024 году – 52, а в 2025 году – только 8 человек.

В УЦОКО также сообщили, что в 2026 году тестирование в укрытиях проводится более чем в 40% временных экзаменационных центров. В то же время создание таких пунктов зависит от наличия помещений, которые соответствуют техническим и безопасным требованиям для проведения УМТ.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что учительница истории и методистка с 18-летним опытом преподавания Оксана Полищук сдала Национальный мультипредметный тест (НМТ)по истории Украины на 183 балла. Свой результат, который оказался не идеальным, она объяснила тем, что сама же попала в ловушку, о которой предупреждала учеников.

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