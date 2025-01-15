В Бразилии школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами: есть только два исключения

В Бразилии школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами. Теперь ученики смогут использовать гаджеты только в чрезвычайных ситуациях. Также исключение – если у ребенка есть инвалидность и он нуждается в телефоне, как в средстве связи.

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Об этом пишет АР. Соответствующий закон вступит в силу с февраля 2025 года, его уже подписал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Этот шаг повлияет на учеников начальных и средних школ по всей южноамериканской стране, начиная с февраля. Он обеспечивает правовую основу для обеспечения того, чтобы школьники использовали мобильные устройства только в случаях чрезвычайной ситуации и опасности, в образовательных целях или если у них есть инвалидность и они им нужны", – пишет журналист.

Президент заявил, что страна не может допустить, чтобы гуманизм был заменен технологиями.

Министр образования Камило Сантана сообщил, что дети начинают пользоваться интернетом в раннем возрасте, что затрудняет родителям отслеживание того, что они делают, и что ограничение использования смартфонов в школе поможет им.

Родители и студенты также одобрили этот шаг. Исследование показало, что почти две трети респондентов поддерживают запрет на использование смартфонов детьми и подростками в школах. Более трех четвертей заявили, что эти устройства приносят больше вреда, чем пользы их детям.

"Ограничение использования мобильных телефонов — это сложно, но необходимо. С помощью гаджетов полезно искать материалы, необходимые для учебы, но использовать его в социальных сетях нехорошо. Теперь дети будут больше взаимодействовать", – сказал Рикардо Мартинс Рамос, отец двух детей.

Его 13-летняя дочь Изабела сказала, что ее одноклассники с трудом сосредотачивются во время уроков из-за своих смартфонов. Она одобрила этот шаг, но не считает, что этого достаточно для улучшения учебной среды для всех.

В мае аналитический центр Fundacao Getulio Vargas заявил, что в Бразилии больше смартфонов, чем людей, – 258 миллионов устройств на население в 203 миллиона бразильцев. Аналитики выяснили, что бразильцы проводят 9 часов и 13 минут в день за экранами, что является одним из самых высоких показателей в мире.

По состоянию на 2023 год около двух третей бразильских школ ввели некоторые ограничения на использование мобильных телефонов, а 28% полностью запретили их.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году 14 штатов США запретили телефоны в школах или дали соответствующие рекомендации местным педагогам. Впервые в стране такой закон был принят во Флориде в 2023 году.

Европейские школы также все чаще запрещают ученикам пользоваться смартфонами во время учебы. Во Франции в 2025 году такое требование будет касаться всех французских школьников. В список стран, ограничивающих пользование гаджетами в школах, также вошли Нидерланды, Испания, Италия, Бельгия.

В школах Англии ученикам полностью запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебы. Уже утвержден план, включающий уже широко принятые практики.

В отчете, опубликованном ЮНЕСКО в сентябре 2024 года, говорится, что каждая четвертая страна уже ограничила использование гаджетов в школах.

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