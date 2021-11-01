В Днепре бывший выпускник с матерью ногами избили учительницу
Сегодня, 1 ноября, в Днепре избили учительницу. ЧП произошло в школе №120.
На женщину напала мать вместе с сыном-бывшим выпускником этой школы. Также там учится младший сын нападавшей, – сообщает Информатор со ссылкой на свои источники.
Учительницу избили в днепровской школе №120 на улице Академика Янгеля около 13:00. Удары женщине наносили ногами.
По данным источников издания, нападавшие – мать с сыном, который закончил эту же школу. Сейчас в 6 классе там учится младший сын женщины.
Мотивы нападения на учительницу пока неизвестны. В пресс-службе Днепровского горсовета подтвердили факт избиения. На место вызывали полицию, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
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