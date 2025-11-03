В Харькове объединят еще два университета: что ждет студентов и преподавателей

К Харьковскому национальному университету искусства имени И. П. Котляревского присоединяют Харьковскую государственную академию культуры. Студенты обоих учебных заведений и дальше могут учиться по выбранным специальностям, с сохранением всех кредитов и результатов.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров. За реорганизацию вузов отвечает Министерство культуры.

Решение было прокомментировано одним из вузов. Так, ХНУМ им. И.П. Котляревского опубликовал в Facebook совместное заявление обоих заведений. В нем указано, что благодаря объединению удастся сформировать мощный центр подготовки специалистов художественного и культурологического направления.

"Это решение о развитии и синергии. Мы объединяем сильные научные и художественные школы двух ЗВО, чтобы в Харькове сформировать мощный центр подготовки специалистов художественного и культурологического направления. Сегодня, в сложных условиях военного времени и демографических вызовов для образования, объединение — это ответственное и взвешенное решение, которое поможет сохранить и усилить наши академические школы, открыть новые траектории развития выпускающих кафедр и создать широкие возможности для соискателей образования и преподавателей", – говорится в сообщении.

Что ждет студентов и преподавателей

В совместном заявлении отмечается, что выпускники будут получать дипломы ХНУИ имени И.П. Котляревского с указанием соответствующей специальности и образовательной программы. Источники финансирования (бюджет / контракт), академические права, социальные выплаты и льготы остаются в силе в соответствии с законодательством.

Реорганизация будет происходить в рамках трудового законодательства, а сохранение академических школ, кафедр и творческих коллективов является приоритетом. Здания, помещения и оборудование планируют использовать по целевому назначению для развития объединенного учебного заведения.

Напомним, Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины (УГПУ) присоединен к Уманскому национальному университету (УНУ). В то же время Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко (КПНУ) присоединен к Подольскому государственному университету (ПГУ).

Основной причиной сокращения университетов в Украине является снижение количества студентов. На этом отмечал бывший заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. По его словам, приблизительное количество университетов будет высчитываться с точки зрения демографического анализа. В частности, вузов может быть не ровно 100, а с небольшой погрешностью в обе стороны.

