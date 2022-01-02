В Индии учитель грозился прыгнуть с огромного резервуара для воды из-за низкой зарплаты

В Индии замещающий учитель забрался на резервуар для воды и грозился прыгнуть с него. Мужчина принимал участие в сидячей акции протеста вместе со своими коллегами, но позже решил, что его действия будут эффективнее.

Замещающие учителя требовали поднять им зарплаты. О происшествии сообщает Hindustan Times (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в городе Джагадхри, штате Харьяна на севере Индии. Замещающие учителя (ведут занятия, когда постоянный преподаватель недоступен) в четверг, 25 декабря, вышли на протест. Главным требованием к властям штата было предоставить им такие же права и возможности, как и у других учителей. Особенно – в части базовой зарплаты, которая у замещающих преподавателей ниже.

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Преподаватели решили добиваться своего через дхарну – ненасильственный сидячий протест. Люди садятся на пороге на пороге правонарушителя (буквально или символически) и таким образом напоминают о себе и необходимости, например, свершить правосудие, вернуть долг или заставить власти выполнить требования. Это была распространенная форма протеста во время движения за независимость Индии в начале 20 века и является частью сатьяграхи – тактики гражданского неповиновения и протеста, разработанной Махатмой Ганди.

Десятки замещающих учителей сели протестовать из-за политики правительства штата на национальной автомагистрали 73A Ямунанагар – Паонта Сахиб.

Среди них был и учитель по имени Раджкумар Калираман. Он был недоволен тем, как проходит дхарна и засомневался, что это возымеет действие на власти. В субботу, 1 января, у мужчины кончилось терпение. Коллегам Раджкумар казал, что идет домой. Но вместо этого забрался на огромный резервуар воды возле гражданской больницы в городе Джагадхри.

Раджукамар угрожал прыгнуть с резервуара, если требования не будут выполнены. Полиция и другие участники протеста узнали о происходящем из трансляции учителя на Facebook.

Почти три часа правоохранители и коллеги уговаривали мужчину спуститься, но тщетно. Сделать это удалось одному из полицейских, который выбрался на резервуар к Раджкумару.

"Я выхожу на пенсию в сентябре, и правительство ничего мне не предложит. Мы делаем равную работу, тогда почему не равное обращение и оплата?", – сказал учитель, выступая перед журналистами после спуска с резервуара.

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