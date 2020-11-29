В МОН нашли радикальное решение для учебника, в котором советовали лечить рак содой

Из учебника по химии для 9 класса будет изъято упоминание о лечении рака содой.

Как сообщается на сайте Министерства образования на науки Украины, история с этим учебником берет свое начало в 2017 году. Он прошел конкурсный отбор, во время которого его анализировали три эксперта.

В МОН пообещали удалить из учебника по химии упоминание о лечении рака содой

Результаты исследования экспертов рассматривала созданная приказом МОН конкурсная комиссия, которая, в свою очередь, пришла к выводу о возможности предоставления учебнику грифа "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины".

Учебник был напечатан тиражом 40 175 экземпляров в 2017 году при министре Лилии Гриневич.

"Сейчас Институт модернизации содержания образования принимает меры по изъятию неуместных высказываний о применении соды в учебнике "Химия" для 9-го класса. О принятых мерах будет сообщено дополнительно", – отметили в МОН.

Facebook Инны Доминой

Как сообщал OBOZREVATEL, в учебнике по химии указано, что пищевая сода помогает в профилактике и лечении онкозаболеваний, а также в отбеливании зубов. Эту информацию авторы взяли с сайта "Всеукраинской ассоциации пенсионеров".

Ранее в МОН заявили, что не видят ничего резонансного в совете бороться с онкозаболеваниями с помощью соды.