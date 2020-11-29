У МОН знайшли радикальне рішення для підручника, у якому радили лікувати рак содою

З підручника з хімії для 9 класу буде вилучено згадку про лікування раку содою.

Як повідомляється на сайті Міністерства освіти на науки України, історія з цим підручником бере свій початок у 2017 році. Він пройшов конкурсний відбір, під час якого його аналізували три експерти.

У МОН пообіцяли вилучити з підручника хімії згадку про лікування раку содою

Результати дослідження експертів розглядала створена наказом МОН конкурсна комісія, яка, зі свого боку, дійшла висновку про можливість надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

Підручник було надруковано накладом 40 175 примірників у 2017 році за міністерки Лілії Гриневич.

"Нині Інститут модернізації змісту освіти вживає заходів щодо вилучення недоречних висловів про застосування соди в підручнику "Хімія" для 9-го класу. Про вжиті заходи буде повідомлено додатково", – зазначили в МОН.

Facebook Інни Доміної

Як повідомляв OBOZREVATEL, у підручнику з хімії вказано, що харчова сода допомагає у профілактиці та лікуванні онкозахворювань, а також у відбілюванні зубів. Цю інформацію автори взяли із сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів".

Раніше в МОН заявили, що не бачать нічого резонансного в пораді боротися з онкохворобами за допомогою соди.