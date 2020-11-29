У МОН знайшли радикальне рішення для підручника, у якому радили лікувати рак содою
З підручника з хімії для 9 класу буде вилучено згадку про лікування раку содою.
Як повідомляється на сайті Міністерства освіти на науки України, історія з цим підручником бере свій початок у 2017 році. Він пройшов конкурсний відбір, під час якого його аналізували три експерти.
Результати дослідження експертів розглядала створена наказом МОН конкурсна комісія, яка, зі свого боку, дійшла висновку про можливість надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".
Підручник було надруковано накладом 40 175 примірників у 2017 році за міністерки Лілії Гриневич.
"Нині Інститут модернізації змісту освіти вживає заходів щодо вилучення недоречних висловів про застосування соди в підручнику "Хімія" для 9-го класу. Про вжиті заходи буде повідомлено додатково", – зазначили в МОН.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у підручнику з хімії вказано, що харчова сода допомагає у профілактиці та лікуванні онкозахворювань, а також у відбілюванні зубів. Цю інформацію автори взяли із сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів".
Раніше в МОН заявили, що не бачать нічого резонансного в пораді боротися з онкохворобами за допомогою соди.