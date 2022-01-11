В новокаховской школе упал "свежий" потолок. Видео

В Новой Каховке Херсонской области в школе №10 упал потолок. Инцидент произошел в холле.

Никто не пострадал – потолок начал "сыпаться" во время урока. Видео из здания школы опубликовал Telegram-канал "Курилка Каховка" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В новокаховской школе обвалился потолок. Снятые в школе кадры опубликовал Telegram-канал "Курилка Каховка" в понедельник, 10 января.

"В школе Новой Каховки ученики так усердно грызли гранит науки, что потолок в холле не выдержал и обвалился", – написали администраторы канала.

Видео дня

По их информации, никто не пострадал – инцидент произошло во время урока. И, к счастью, никому не понадобилось пройти по холлу в момент ЧП.

Судя по кадрам опубликованной записи, не выдержали плиты на нескольких метрах. В комментариях пользователи отметили – потолок упал в школе №10 на проспекте Победы, 30.

В электронной системе публичных закупок Prozorro есть информация о закупке школой №10 работ по капитальному ремонту вестибюля. Срок действия договора – 1 декабря 2020 года – 31 декабря 2021 года. Сумма оплаты по договору составила 440 тыс. грн. Информации о ремонте других помещений в системе нет. В договоре указывается, что "подрядчик гарантирует качество выполненных работ". Информации о ремонте других помещений в системе нет.

По опубликованному видео непонятно, на каком этаже произошло ЧП – в здании их три. Но судя по кадрам записи, в помещении, где обвалился потолок, свежий ремонт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :