В одном из городов Украины школьникам будут платить деньги за успехи в обучении

В Чернигове школьники будут получать деньги за успехи в учебе. В частности, для учеников, которые учатся на 10-12 баллов, предусматривается помощь в размере 3200 гривен. Получать такие средства смогут дети-сироты, лишенные родительской опеки или те, в которых погиб кто-то из родителей защищая Украину.

Об этом сообщил начальник управления образования города Василий Билогура, передает "Суспільне". По его словам, такая помощь установлена на уровне прожиточного минимума для детей. Начисление средств будет производиться по результатам семестра дважды в год.

"Ученикам, которые учатся на 10-12 баллов или имеющим высокий уровень результатов обучения – 100% от прожиточного минимума, который утвержден на 1 января 2024 года для детей от 6 до 18 лет. И ученикам, которые учатся на 7-12 баллов или имеющим достаточный уровень результатов обучения – 65%. Прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет по состоянию на 1 января 2024 установлен 3 196 гривен", – сказал Билогура.

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До принятия такого решения, за успехи в обучении школьники льготных категорий могли получить 1000 и 700 гривен каждый семестр соответственно.

Напомним, в Станишевской общине Житомирской области выпускники 9 и 11 классов смогут получать денежные вознаграждения за успехи в учебе. В частности, премирование предусмотрено для тех школьников, которые будут иметь медали, свидетельство с отличием по итогам обучения или результат на Национальном мультипредметном тесте хотя бы по одному предмету не менее 180 баллов.

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