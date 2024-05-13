В одном из одесских университетов сменится ректор: что известно

Министерство образования и науки Украины объявило о конкурсе на замещение должности ректора Одесского государственного аграрного университета. У кандидатов есть два месяца для того, чтобы подать заявку на участие в выборах.

Об этом образовательное ведомство сообщило на официальном сайте. В конкурсе могут принять участие граждане Украины, владеющие государственным языком на определенном уровне, имеют ученое звание и научную степень, а также стаж работы на должностях научно-педагогических работников должен быть не менее десяти лет.

Напомним, предварительно МОН также объявил конкурс на замещение должности ректора Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. В настоящее время ректором ПНУ является доктор политических наук, профессор Игорь Цепенда. В феврале 2012 года он стал исполняющим обязанности ректора, а в апреле того же года конференцией трудового коллектива избран руководителем учебного заведения. В 2019-м он получил должность во второй раз, так что теперь он не может участвовать в выборах.

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Также стало известно, что в Национальном университете "Острожская академия" новым ректором стал Эдуард Балашов, набравший 82,3% голосов. Новый руководитель являлся единственным кандидатом на выборах. За него проголосовали 186 человек из 226 участников. Балашов до этого занимал должность помощника ректора по международному сотрудничеству и фандайзингу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 18 заведений высшего образования Украины получат новых ректоров.

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