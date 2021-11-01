На Запорожье в садике девочка получила сотрясение мозга и перелом: ей даже не вызвали "скорую"

В детсаду "Веночек" города Пологи Запорожской области девочка получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом голени. Маме позвонили и попросили забрать дочь, поскольку она плачет.

Ребенку даже не вызвали "скорую". Официально девочка упала в беседке, а неофициально – упала со второго этажа, – рассказала мама пострадавшего ребенка изданию ZаБор.

Мать девочки Виктория рассказала, что дочку отдали в ясли детсада "Веночек". Дочка походила всего 10 дней, как 7 сентября около 11:00 позвонила впоспитательница и сообщила, что ребенок травмировался. По ее словам, девочка упала в беседке и ударилась головой.

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Родителей попросили забрать дочь, поскольку она сильно плачет. По словам Виктории, дочери не оказали никакой медицинской помощи, "скорую" тоже не вызвали.

Они забрали девочку и отвезли в пологовскую больницу. Там сделали рентген таза и сказали, что у ребенка только ушиб. Но ребенку становилось хуже, и было решено поехать в детскую областную больницу в Запорожье.

По словам мамы, у дочери диагностировали закрытый перелом голени, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Девочка пролежала 6 дней в отделении нейрохирургии и провела 1,5 месяца в гипсе.

Виктория не верит, что дочка упала в беседке и получила такие серьезные травмы.

"Поверхность там ровная. А у ребенка многочисленные травмы", – сказала женщина. И добавила – неофициально ей сказали, что дочь упала со второго этажа. Виктория отметила, что ясельная группа находится на первом этаже.

По словам мамы девочки, в детском саду делают вид, что ничего не произошло. А теперь хотят замять историю. Виктория говорит, что на связь вышла директор садика. Она просила приехать родителей в учреждение и решить вопрос "без шумихи".

Но они хотят добиться того, чтобы виновные понесли ответственность – та же воспитательница ее дочери продолжает работать в детсаду. Родители написали заявление в полицию. Но, по ее словам, там пока говорят ждать. А еще сказали, что это первое дело по району, когда родители хотят судиться с детским садом.

Виктория рассказала, что дети уже травмировались в детсаду "Веночек", и родители обращались с просьбой о помощи в мэрию Полог. Но там тоже говорят ждать, ведь "дело нескорое". Правда, спустя месяц после травмирования в мэрии выделили 4 тысячи гривен на лечение дочери Виктории.

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