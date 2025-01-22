В Полтаве открыли первую в области 'Школу супергероев'. Фото

В Полтаве на базе детской больницы заработала "Школа супергероев" – образовательный центр для детей, проходящих лечение или реабилитацию. Это первое такое заведение на территории Полтавской области.

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Об этом сообщили на сайте Полтавского городского совета в среду, 22 января. Центр открыли при финансировании Фонда Елены Зеленской и обустроили библиотекой, эргономичной мебелью, интерактивной доской, планшетами, принадлежностями для проведения практических занятий.

В центре "Школы супергероев" в Полтаве также есть кабинет дошкольного образования, отдельные кабинеты для дошкольников, учеников младших и старших классов и кабинет ментального здоровья. С детьми, проходящими лечение, работают методист, психолог, педагоги по более 10 предметам, воспитатель и учитель начальных классов.

И.о. директора "Школы супергероев" Наталья Жилинская подчеркнула, что преодоление образовательных потерь детей, вынужденно находящихся в больнице, а еще положительные эмоции, позволяющие выздоравливать быстрее – главные задания, которые ставит перед собой команда учреждения.

По ее словам, дети не просто выписываются из больницы быстрее, а еще и забирают с собой знания и навыки, позволяющие продолжить свое развитие.

Напомним, "Школа супергероев" реализуется в рамках проекта "Образование для всех" от МОН во исполнение Стратегии создания безбарьерного пространства в Украине, инициированной первой леди Еленой Зеленской. В настоящее время образовательные пространства насчитывают более 17 больниц, в том числе в Киеве, Днепре, Виннице, Ровно, Кривом Роге, Одессе, а ныне и в Полтаве.

Врачи уверяют, что такое обучение оказывает терапевтический эффект на детей.

Ранее также стало известно, что "Школы супергероев" появятся и за рубежом для лечащихся или проходящих реабилитацию детей в других странах. Для этого украинское правительство утвердило соответствующее постановление.

Как сообщал OBOZ.UA, учитель истории Евгений Кравченко, который преподает в "Школе супергероев" в Днепре, рассказал, как устроен образовательный процесс для детей, обучающихся в больницах. По его словам, обучающая программа здесь – не главное, а уроки могут проходить по 20 минут вместо привычных 45.

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