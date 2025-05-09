В школах Харькова с 1 сентября будут преподавать общевойсковую подготовку: как будет проходить обучение

С 1 сентября 2025 года в украинских школах будут преподавать общевоенную подготовку. В Харькове обучение будет проходить в определенных опорных школах в каждом районе.

Видео дня

Об этом во время пресс-конференции рассказала директор городского департамента образования Ольга Деменко, информирует Суспільне. По словам чиновницы, школьники будут проходить теорию, практику, а также домедицинскую подготовку.

"Мы хотим создать опорные школы, где есть, например, тир, современный кабинет по этому предмету, стадион, полоса препятствий, где есть мощные преподаватели, в том числе мы сейчас привлекаем и ветеранов, если они имеют соответствующее образование. И тогда, например, мы сможем в этой опорной школе обучать детей из двух, трех или четырех школ. У детей должно быть два часа этого предмета в неделю. Мы сможем брать один день в месяц и полностью посвящать его данному предмету", – сообщила Деменко.

Напомним, Правительство утвердило Порядок проведения начальной общевойсковой подготовки в учебных заведениях.

Цель подготовки заключается в формировании первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей относительно оборонного сознания, ознакомление граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своего конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности государства.

Как известно, в Украине заработают первые 1200 ячеек для преподавания обновленного предмета "Защита Украины" в 2024 году. Всего будет создано около 2000 специальных центров. Предмет будет в формате учебных дней, а школы сами будут определять даты проведения занятий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в школах будут преподавать "Защиту Украины".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!