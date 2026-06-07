В Украине предложили убрать высшую математику из программы средней школы

Пока продолжаются ожесточенные дискуссии о том, нужно ли убирать математику из перечня обязательных блоков Национального мультипредметного теста (НМТ), звучат мнения, как навести порядок в этой сфере без радикальных решений. Так, юрист и общественный деятель Андрей Магера предложил вместо этого убрать из общеобразовательной программы элементы высшей математики.

Видео дня

Главные истории дня

Такое мнение Магера высказал на своей Facebook-странице. При этом он призвал оставить ее обязательной для сдающих НМТ.

"Я за то, чтобы математика была на НМТ. Для всех без исключения. Но программа средней школы не должна предусматривать высшей математики. Арифметика – да, алгебра – да, геометрия – да, но элементы высшей математики – нет", – написал Магера.

По мнению юриста, это высвободит ресурс для подготовки у тех школьников, которые планируют поступать на гуманитарные дисциплины. А также позволит больше времени уделять другим важным предметам.

"Это ненормально, когда ребенок с гуманитарным уклоном с отвращением долбит физику, алгебру и геометрию по 3-4 урока в неделю. Скажем, я жалею, что у меня английский язык был только 1-2 урока в неделю. Уже не говоря о том, что не было дополнительного иностранного языка в программе средней школы", – объяснил он.

Как рассказывал OBOZ.UA, с инициативой убрать математику из перечня обязательных предметов НМТ выступила Верховная Рада. Это вызвало большую общественную дискуссию – немало комментаторов в соцсетях возмутились такими планами, хотя нашлись и те, кто поддержал инициативу. Зато в Министерстве образования Украины выступили резко против отмены математики на НМТ, а в УЦОКО предупредили, что такой шаг будет иметь довольно негативные последствия для образования в целом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!