В Украине уменьшилось количество школьников: в каких регионах ситуация критическая

В Украине уменьшилось количество школьников на начало 2024/2025 учебного года до 3 743 887. Это на 4,3% меньше, чем было в предыдущем году.

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Такую информацию предоставила Государственная служба статистики Украины. Наихудшая ситуация в Луганской области, там насчитывается всего 20 586 школьников. На втором месте оказалась Херсонская область, где зафиксировано 57 001 ученика. Следующей стала Донецкая – 76 768 детей школьного возраста.

Наибольшее количество учеников в Киеве – 334 959. В Днепропетровской области – 308 580, Львовской – 282 096, Одесской – 253 438.

Согласно данным Госстата на начало 2024/25 учебного года насчитывалось 12,3 тысячи школ в Украине, больше всего – во Львовской области – 1077 заведений.

72% учеников обучаются в городской местности. В то же время, 305 школьников и 31 учитель приходится на одно учебное заведение.

Напомним, в 2024 году в заведения высшего образования было отнесено более 187 тысяч абитуриентов на бюджетную и контрактную формы обучения. Это на 80 тысяч меньше первокурсников, чем в прошлом году, когда их количество составило 267 тысяч. Заявления на поступление в вузы в 2024 году подали более 217 тысяч абитуриентов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине могут закрыть более 400 школ.

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